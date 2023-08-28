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«Сельская дискотека»: байкерский фестиваль в Лиде разочаровал всех

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  • 28.08.2023, 18:14
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«Сельская дискотека»: байкерский фестиваль в Лиде разочаровал всех

И тех, кто любит мотоциклы и тех, кого интересует настоящий рок.

Байкерский фестиваль в Лиде, который прошел на этих выходных, вызвал немало критики и насмешек в социальных сетях. Многие пользователи высмеивали участников фестиваля, которые плясали под песни группы «Дрозды» - одной из самых лояльных к режиму Лукашенко эстрадных коллективов, поделился с Telegram-каналом «Хартия-97%» читатель.

Некоторые даже назвали фестиваль «парадом клоунов» и «сельской дискотекой».

Байкеры, которые должны были демонстрировать свободу, бунтарство и независимость, вместо этого плясали под второсортную попсу, которая не имеет ничего общего с байкерским духом.

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