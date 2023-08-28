Министр труда попыталась позитивно рассказать о пенсиях белорусов, но «рассекретила» проблемы 1 28.08.2023, 18:32

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Число пенсионеров стремительно сокращается.

В Беларуси почти 418 тысяч человек продолжают работать на пенсии. Об этом заявила министр труда Ирина Костевич. И их число стремительно сокращается. Из интервью главы Минтруда также следует, что за последние два года в Беларуси в целом сократилось число пенсионеров, как минимум — тех, кто получает трудовые пенсии, пишет zerkalo.io.

Для сравнения: в 2020 году в целом по стране насчитывалось 615 тысяч работающих пенсионеров. Тогда на заслуженном отдыхе трудился почти каждый четвертый.

В 2019-м было 634 тысячи работающих пенсионеров, в 2018-м — 638 тысяч, в 2017-м — 646 тысяч, в 2016-м — 666 тысяч.

По словам министра труда, сейчас 2,3 млн человек получают трудовую пенсию. Для сравнения: два года назад в Беларуси насчитывалось почти 2,4 млн получателей трудовых пенсий. То есть их число сокращается. Однако статистику о количестве пенсионеров чиновники «засекретили».

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