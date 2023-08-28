«Нечто беспрецедентное»: военный эксперт объяснил феномен ВСУ в противостоянии с россиянами 1 28.08.2023, 21:11

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Качество против количества.

Украинские защитники продолжают наступление и давят на врага. При этом у украинских сил нет преимущества в количестве личного состава и оружия, однако они не останавливаются в своем продвижении.

Военный эксперт Петр Черник рассказал «24 Каналу», что украинские силы имеют целеполагание и наносят точные и качественные артиллерийские удары по оккупантам.

О таком оружии враг может только мечтать

Он отметил, что феномен уверенного продвижения Сил обороны Украины, в частности, связан с наличием определенного оружия, которое ВСУ предоставляют партнеры.

- 155-миллиметровые пушки, особенно, Panzerhaubitze имеют дальность до 32 километров. В то же время у россиян пушка, которая стреляет дальше всего, это "Гиацинт" (дальность – 28 километров). Может еще 2С7 "Пион" наносить удары на расстояние до 50 километров. Но это очень тяжелая и сложная в обслуживании машина, – подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, ВСУ выигрывает в контрбатарейном противоборстве. Такие аппараты, как AN/TPQ-36/48/50 (радиолокационная станция контрбатарейной борьбы – прим.) очень точно отслеживают залпы артиллерии противника. И Силы обороны наносят врагу очень точные ответные удары.

- Также у украинских защитников есть М982 Excalibur – высокоточный боеприпас, аналогов которого у россиян нет. У них имеется управляемый снаряд "Краснополь", но он не дотягивает до качества Excalibur. Российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" тоже и в помине не выдерживает конкуренции с западными образцами. А о такой машине, как немецкая радиолокационная станция Cobra, оккупанты могут только мечтать, – уверен Черник.

Демонстрируем нечто беспрецедентное

Украинские силы, по его мнению, имеют преимущество в части, которая называется "качество против количества". Противник засыпает силы обороны количеством оружия, чем сдерживают движение вперед ВСУ. К тому же они создали огромные минные поля, которых не было со Второй мировой войны, за исключением ирано-иракской войны. Также враг имеет нескончаемую живую силу.

- Однако украинские защитники держатся на счет качества. И в части артиллерии демонстрируют нечто беспрецедентное, – подчеркнул Петр Черник.

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