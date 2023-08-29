Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге 2 29.08.2023, 18:04

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Евгений Пригожин

Прощание прошло в закрытом формате.

Во вторник, 29 августа, пресс-служба главаря Евгения Пригожина сообщила, что прощание с главарем ЧВК «Вагнер» состоялось сегодня в закрытом формате в Санкт-Петербурге.

— Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, — сказано в официальном Telegram-канале «Пресс-служба Евгения Пригожина».

Ранее в Санкт-Петербурге простились с соратником главаря ЧВК «Вагнер» Валерием Чекалиным.

Как сообщал Charter97.org, Путин отказался присутствовать на похоронах Пригожина.

Напомним, бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер», в самолете находились еще девять человек, из них три члена экипажа. Вчера медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена.

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