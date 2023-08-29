Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге

Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге2
- 29.08.2023, 18:04
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Прощание прошло в закрытом формате.
Во вторник, 29 августа, пресс-служба главаря Евгения Пригожина сообщила, что прощание с главарем ЧВК «Вагнер» состоялось сегодня в закрытом формате в Санкт-Петербурге.
— Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, — сказано в официальном Telegram-канале «Пресс-служба Евгения Пригожина».
Ранее в Санкт-Петербурге простились с соратником главаря ЧВК «Вагнер» Валерием Чекалиным.
Как сообщал Charter97.org, Путин отказался присутствовать на похоронах Пригожина.
Напомним, бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер», в самолете находились еще девять человек, из них три члена экипажа. Вчера медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена.