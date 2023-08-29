Свитан: В ближайшие 10 дней произойдет прорыв основных линий обороны РФ 29.08.2023, 18:07

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Роман Свитан

Коллаж: Главред

Украинские войска наступают по двум направлениям.

Войска РФ начали отступать из-за прорыва ВСУ на Запорожском направлении. Российские пропагандисты серьезно нервничают из-за успехов украинских войск на этом направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью сайту Charter97.org прокомментировал ситуацию на Южном фронте:

— Основной стратегической задачей украинских войск на кампанию 2023-го года было наступление на южном направлении, прорыв и выход на Азовское побережье и отсечение сухопутного коридора в Крым. Это естественная задача и она выполняется украинскими вооруженными силами. Сейчас ВСУ проходят вторую линию обороны, там еще может быть одна, а дальше — оперативный простор и выход на Азовское побережье. То есть в принципе это ожидаемые действия, под которые было собрано достаточное количество сил и средств. В этом сборе участвовали более 50-ти стран.

Это естественное окончание самого действия как такового, поэтому не понятно, почему все воспринимают это с какой-то настороженностью и непониманием. И так было понятно, что это будет выполнено, вот оно сейчас и выполняется. Украинские войска осуществляют прорыв по двум направлениям: первое — из-под Орехова на Мелитополь, второе — из-под Великой Новоселки на Мариуполь. Это то, что сейчас происходит.

— Глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные власти Токмака начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта. Что будет означать для украинской армии бегство россиян и освобождение этого города?

— Дело в том, что как только на дальность около 30 километров до Токмака выходит армейская артиллерия, то, естественно, любая оккупационная администрация дает команду об эвакуации. Это протокол безопасности, потому что артиллерия бьет на расстояние 25-30 километров. Это большой поражающий фактор, когда начинает работать армейская артиллерия. Мы продвинулись на пять километров к Токмаку и можем доставать артиллерией, значит россияне будут эвакуировать оккупационную власть.

Это стандартный набор действий, ничего здесь необычного нет. А вот дальнейшие действия будут понятны по тому, с какой скоростью будут двигаться украинские войска. Если это будет быстрое движение в сторону юга, не на Токмак, а восточнее, то оккупанты очень быстро соберутся и убегут как убежали с правого берега Днепра или Изюмского котла. Если будет медленное движение (по разным направлениям, другое может быть выбрано), то это будет то же самое бегство, только чуть позже, а не сразу. По большому счету, в ближайшие 10 дней, то есть где-то до саммита G20, произойдет прорыв основных линий обороны и дальше будет выход на оперативный простор. Опять же, это будет зависеть от скорости движения и сил и средств, которые будут использованы украинскими войсками именно на этом направлении. В зависимости от этой скорости россияне будут принимать решения, либо оставаться в Токмаке еще, либо бежать уже. Здесь можно прогнозировать только в зависимости от скорости, но саму скорость нельзя спрогнозировать.

— Какие еще возможны направления прорыва и наступления ВСУ?

— Основных три: это направление на Мелитополь, второе направление — на Мариуполь (из-под Урожайного сейчас перейти через Старомлыновку), а третье — это форсирование Днепра и любые направления на Армянск в Крыму.

— А форсирование Днепра — это реальный сценарий?

— Почему нет? Днепр форсировать — это 500 метров, это не проблема. Построили понтонный мост — и форсируйте.

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