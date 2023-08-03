WSJ: ВСУ готовятся к массированной атаке на Москву 3.08.2023, 7:39

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Коллаж: Focus.ua

Полетят десятки беспилотников.

Украина может атаковать столицу России большим количество беспилотников. В ВСУ уже якобы готовятся к массированной атаке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На Москву могут полететь десятки беспилотников на разных высотах. По данным журналистов, атаковать город они могут сразу с нескольких направлений.

Последние атаки дали возможность «прощупать» российскую ПВО. Кроме того журналисты отмечают, что беспилотная промышленно Украины продвинулась очень далеко и стала одной из самых передовых в мире.

Одной из причин журналисты называют вето США на использование своего оружия для ударов по РФ. Таким образом Киев начал производство по меньшей мере шести типов беспилотников-смертников большой дальности.

Напомним, что ночью 1 августа, в столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали правительственный комплекс «Москва-Сити». На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

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