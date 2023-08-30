Военный эксперт: В России назревает повторение «пригожинского бунта» 30.08.2023, 8:08

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Роман Свитан

«Башни» Кремля продолжают разбираться между собой.

Как сообщают СМИ, после ликвидации Евгения Пригожина в Кремле опасаются нового военного мятежа.

Как крушение самолета главаря ЧВК «Вагнер» через два месяца после бунта отразилось на власти Путина и российских элитах, стоит ли ожидать повторного бунта? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса ВСУ, летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Если первый мятеж не закончился каким-то действием, а он не закончился, то скорее всего будет повторный какого-то уровня. Его движущими силами могут выступать зачинщики первого, так как не Пригожин его поднял, над ним стоят люди. Это из «башен» Кремля между собой разобраться не могут, поэтому я думаю, что однозначно он будет. Вопрос только в том, кто и как им будет руководить, но это уже вопрос к специалистам по московским «башням», политическим экспертам.

— Аналитики утверждают, что роль Путина в качестве арбитра между разными кремлевскими группировками значительно ослабла. Как это может повлиять на войну против Украины? Появились ли у украинских спецслужб новые «окна возможностей» в связи с последними событиями в РФ?

— На войну это никак не повлияет, потому что войной занимается ведомство Министерства обороны РФ, которое в этих всех дрязгах не сильно участвует. «Отминусовать» того же Пригожина, который не подчинился приказу, это стандартная работа и никак не влияет на боевые действия. Поэтому все эти внутрикремлевские дрязги на войну в прямом смысле слова сразу же никак не повлияют. Если будет произведено какое-то изменение политики — тогда да. Но опять-таки, изменение политики — это не дрязги. То есть либо уберут того же Путина, либо заменят или развернут, допустим, видение ситуации. Военные выполняют приказ, без приказа никто ничего делать не будет, поэтому на данный момент это никак не влияет.

— Лукашенко давал «личные гарантии безопасности» Пригожину. Как смерть главного вагнеровца отразится на белорусском диктаторе?

— Дело в том, что он же давал гарантии Пригожину, что на земле Беларуси его никто не тронет, поэтому пригласил всех в страну. А его не на земле Беларуси уничтожили, медийно по крайней мере, там еще большие вопросы по реальности Пригожин ли это. Но медийно его уничтожили в воздухе России, а какое отношение имеет Лукашенко к воздуху России? На земле в Беларуси «вагнеров» не тронули, вот и все. Поэтому по большому счету даже с этой точки зрения или смерть, или жизнь, или медийная смерть Пригожина никак абсолютно не влияет.

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