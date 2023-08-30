закрыть
30 августа 2023, среда, 14:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командир ВСУ: Первую линию обороны россиян удалось стереть на широком участке фронта

  • 30.08.2023, 14:24
  • 3,348
Командир ВСУ: Первую линию обороны россиян удалось стереть на широком участке фронта
Евгений Дикий

Украинский боец рассказал об особенностях боев на второй линии.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что украинским военным удалось стереть первую линию обороны оккупантов на широком участке фронта и сейчас бои уже идут на второй линии обороны.

«Одну (линию обороны оккупантов — ред.) уже можно считать полностью преодоленной на очень широком участке фронта — не менее 40 километров. Пожалуй, сейчас уже значительно больше. Первую линию обороны удалось прорвать - и не где-то точечно. Ее удалось именно стереть с карты на довольно больших участках. Когда мы уже прошли Работино, с этого момента можно считать, что идут бои именно внутри второй линии обороны россиян», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что нельзя говорить, что вторая линия обороны уже прорвана, так же как некорректно говорить, что украинские военные к ней только подошли.

«Вот на ней, собственно, бои. Потому что линия обороны в реальной жизни выглядит не так, как на карте. Все же это не такая тоненькая линия. Это достаточно большой комплекс сооружений на разных расстояниях друг от друга. И это также, кроме сооружений, еще и комплекс минных полей», — сказал он.

Дикий напомнил, чем отличаются первая и вторая линии обороны оккупантов.

По словам экс-командира роты батальона Айдар, первая линия обороны включала «сплошное минное поле вдоль более 100 километров фронта, шириной на разных участках от пяти до 10 километров».

«Это что-то почти невиданное в мировой истории на самом деле. Разве что в 1943 году, во время боев в Северной Африке, немецкий фельдмаршал Роммель сделал под Эль-Аламейном минные заграждения. Что характерно: союзники тогда так и не прорвали [эту линию]. Им пришлось очень хитро обходить. Таким образом, пожалуй, второй раз в истории есть такой плотности минные заграждения. И впервые в истории их удалось прорвать. Наши защитники эту работу уже выполнили. Да, на это ушло два месяца», — отметил он.

Также Дикий сказал, что первая линия обороны включала ротные, взводные и батальонные опорные пункты, «которые преимущественно располагались на разных высотах и должны были простреливать каждый свой сектор».

Вторая линия обороны, которую российские военкоры называют «линией Суровикина», по словам экс-командира роты батальона Айдар, похожа на укрепления времен Первой мировой войны.

Она состоит из многих минных полей с проходами — чтобы оккупанты могли перемещаться между второй и первой линиями обороны — и сплошной линии траншей, «которая включает сотни погонных километров».

«Преимущественно это именно десятки, а то и сотни километров соединены в единые кротовые норы, проходы. А через каждые пять-десять километров [расположены] бетонированные доты», — отметил Дикий.

Он добавил, что брать такие укрепления «приходится именно в стиле Первой мировой».

«Какие бы ни были дроны, какие бы ни были современные технологии, но заканчивается тем, что обычный пехотинец, который еще вчера был обычным гражданским человеком, а дальше или добровольцем или по мобилизации одел пиксель, вчерашний айтишник, учитель или тракторист должен все же в итоге доползти до этих окопов, запрыгнуть в них с оружием в руках и чуть ли не в рукопашную закончить взятие этих траншей. К сожалению, ничего лучшего человечество не изобрело. Только так берутся подобные укрепления», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников