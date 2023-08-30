Командир ВСУ: Первую линию обороны россиян удалось стереть на широком участке фронта 30.08.2023, 14:24

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Евгений Дикий

Украинский боец рассказал об особенностях боев на второй линии.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что украинским военным удалось стереть первую линию обороны оккупантов на широком участке фронта и сейчас бои уже идут на второй линии обороны.

«Одну (линию обороны оккупантов — ред.) уже можно считать полностью преодоленной на очень широком участке фронта — не менее 40 километров. Пожалуй, сейчас уже значительно больше. Первую линию обороны удалось прорвать - и не где-то точечно. Ее удалось именно стереть с карты на довольно больших участках. Когда мы уже прошли Работино, с этого момента можно считать, что идут бои именно внутри второй линии обороны россиян», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что нельзя говорить, что вторая линия обороны уже прорвана, так же как некорректно говорить, что украинские военные к ней только подошли.

«Вот на ней, собственно, бои. Потому что линия обороны в реальной жизни выглядит не так, как на карте. Все же это не такая тоненькая линия. Это достаточно большой комплекс сооружений на разных расстояниях друг от друга. И это также, кроме сооружений, еще и комплекс минных полей», — сказал он.

Дикий напомнил, чем отличаются первая и вторая линии обороны оккупантов.

По словам экс-командира роты батальона Айдар, первая линия обороны включала «сплошное минное поле вдоль более 100 километров фронта, шириной на разных участках от пяти до 10 километров».

«Это что-то почти невиданное в мировой истории на самом деле. Разве что в 1943 году, во время боев в Северной Африке, немецкий фельдмаршал Роммель сделал под Эль-Аламейном минные заграждения. Что характерно: союзники тогда так и не прорвали [эту линию]. Им пришлось очень хитро обходить. Таким образом, пожалуй, второй раз в истории есть такой плотности минные заграждения. И впервые в истории их удалось прорвать. Наши защитники эту работу уже выполнили. Да, на это ушло два месяца», — отметил он.

Также Дикий сказал, что первая линия обороны включала ротные, взводные и батальонные опорные пункты, «которые преимущественно располагались на разных высотах и должны были простреливать каждый свой сектор».

Вторая линия обороны, которую российские военкоры называют «линией Суровикина», по словам экс-командира роты батальона Айдар, похожа на укрепления времен Первой мировой войны.

Она состоит из многих минных полей с проходами — чтобы оккупанты могли перемещаться между второй и первой линиями обороны — и сплошной линии траншей, «которая включает сотни погонных километров».

«Преимущественно это именно десятки, а то и сотни километров соединены в единые кротовые норы, проходы. А через каждые пять-десять километров [расположены] бетонированные доты», — отметил Дикий.

Он добавил, что брать такие укрепления «приходится именно в стиле Первой мировой».

«Какие бы ни были дроны, какие бы ни были современные технологии, но заканчивается тем, что обычный пехотинец, который еще вчера был обычным гражданским человеком, а дальше или добровольцем или по мобилизации одел пиксель, вчерашний айтишник, учитель или тракторист должен все же в итоге доползти до этих окопов, запрыгнуть в них с оружием в руках и чуть ли не в рукопашную закончить взятие этих траншей. К сожалению, ничего лучшего человечество не изобрело. Только так берутся подобные укрепления», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

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