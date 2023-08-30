В Швейцарских Альпах нашли таинственное древнеримское сооружение 30.08.2023, 18:39

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Эта находка считается археологической сенсацией.

Во время работ в гравийном карьере близ города Цуг были найдены 2000-летние стены и несколько ценных артефактов. Пока неясно, было это сооружение жилым или носило культовый характер.

Исследователи обнаружили остатки оштукатуренной стены, железные гвозди, осколки золота, возможно, от ювелирных украшений, а также разнообразные предметы, включая чаши, стеклянные сосуды, посуду и амфоры.

Эта находка считается археологической сенсацией для региона и может более подробно осветить деятельность римлян в центральной части Швейцарии.

Размеры обнаруженных стен оцениваются в более чем 500 квадратных метров. Однако их функциональное назначение пока остается загадкой: неясно, была ли это вилла, или, возможно, храм.

Археологи отмечают, что в данной местности такие масштабные римские сооружения не раскапывались уже почти 100 лет. Это открытие может значительно обогатить понимание истории этой части Швейцарии.

В рамках археологических исследований также были найдены свидетельства торговли римлян с Средиземноморьем, что подтверждают обнаруженные амфоры, используемые для хранения жидкостей, таких как вино, оливковое масло и рыбный соус. Также были обнаружены различные монеты, включая серебряный денарий с изображением слона и существа, похожего на змею или дракона.

Туристам будет предоставлена возможность посетить руины римских стен во время «дня раскопок», запланированного на 2 сентября.

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