закрыть
30 августа 2023, среда, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Швейцарских Альпах нашли таинственное древнеримское сооружение

  • 30.08.2023, 18:39
  • 2,434
В Швейцарских Альпах нашли таинственное древнеримское сооружение

Эта находка считается археологической сенсацией.

Во время работ в гравийном карьере близ города Цуг были найдены 2000-летние стены и несколько ценных артефактов. Пока неясно, было это сооружение жилым или носило культовый характер.

Исследователи обнаружили остатки оштукатуренной стены, железные гвозди, осколки золота, возможно, от ювелирных украшений, а также разнообразные предметы, включая чаши, стеклянные сосуды, посуду и амфоры.

Эта находка считается археологической сенсацией для региона и может более подробно осветить деятельность римлян в центральной части Швейцарии.

Размеры обнаруженных стен оцениваются в более чем 500 квадратных метров. Однако их функциональное назначение пока остается загадкой: неясно, была ли это вилла, или, возможно, храм.

Археологи отмечают, что в данной местности такие масштабные римские сооружения не раскапывались уже почти 100 лет. Это открытие может значительно обогатить понимание истории этой части Швейцарии.

В рамках археологических исследований также были найдены свидетельства торговли римлян с Средиземноморьем, что подтверждают обнаруженные амфоры, используемые для хранения жидкостей, таких как вино, оливковое масло и рыбный соус. Также были обнаружены различные монеты, включая серебряный денарий с изображением слона и существа, похожего на змею или дракона.

Туристам будет предоставлена возможность посетить руины римских стен во время «дня раскопок», запланированного на 2 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников