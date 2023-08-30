Российский дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкортостане, покончил жизнь самоубийством 3 30.08.2023, 21:01

2,898

Он сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу.

В начале августа российский военный Ильдар Б., который, как утверждалось, пошел служить добровольно, сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу — его должны были судить по статье за оставление части.

Мужчина достал гранату и угрожал взрывом, но сдался через несколько часов. К нему на переговоры приезжал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Теперь же издание «База» сообщает, что сегодня Ильдар Б. покончил жизнь самоубийством в СИЗО-1 в Уфе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».