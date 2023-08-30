Российский дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкортостане, покончил жизнь самоубийством

Российский дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкортостане, покончил жизнь самоубийством3
- 30.08.2023, 21:01
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Он сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу.
В начале августа российский военный Ильдар Б., который, как утверждалось, пошел служить добровольно, сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу — его должны были судить по статье за оставление части.
Мужчина достал гранату и угрожал взрывом, но сдался через несколько часов. К нему на переговоры приезжал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Теперь же издание «База» сообщает, что сегодня Ильдар Б. покончил жизнь самоубийством в СИЗО-1 в Уфе.