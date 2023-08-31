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Венецианский кинофестиваль открылся в Италии

  • 31.08.2023, 4:36
Венецианский кинофестиваль открылся в Италии

Мероприятие считается одним из старейших и самых значимых киносмотров в мире.

С 30 августа по 9 сентября 2023 года в Италии пройдет Венецианский кинофестиваль. Мероприятие считается одним из старейших и самых значимых киносмотров в мире: в этом году оно проводится уже в 80-й раз. Вот только в этом году фестиваль посетит куда меньшее количество звезд, чем в предыдущие годы. Все дело в том, что сейчас в США проходит самая крупная забастовка сотрудников киноиндустрии — такого масштаба мир киноискусства не видел более 60 лет.

К протестам сценаристов недавно присоединилась и Гильдия киноактеров — многие проекты под угрозой срыва, а о переносах продолжений многих сериалов и фильмов приходится слышать почти каждый день.

Забастовка забастовкой, однако даже ей оказалось не под силу отменить Венецианский кинофестиваль, который торжественно стартовал с премьеры фильма Лилианы Кавани «Срок времени».

Напомним, Венецианский фестиваль знаменует собой начало сезона кинонаград и часто предвосхищает главных фаворитов на «Оскар». Восемь из одиннадцати последних наград «Оскара» за лучшую режиссуру достались фильмам, дебютировавшим именно в Венеции.

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