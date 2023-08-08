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Ракетный удар по мосту в Геническе: на новом фото показали крупные проблемы войск РФ

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  • 8.08.2023, 14:00
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Ракетный удар по мосту в Геническе: на новом фото показали крупные проблемы войск РФ

Военный эксперт НАТО оценил масштаб повреждений.

В Интернете появились новые фотографии автомобильного моста в Геническе, по которому накануне украинская авиация нанесла ракетный удар с использованием Storm Shados.

Военный эксперт сухопутных сил НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter отметил, что ракеты сильно повредили мост.

По его словам, на опубликованных в Интернете кадрах хорошо видны дыры на двух концах моста. Следующий ракетный удар Storm Shadows уничтожит мост полностью, отметил он.

На опубликованной фотографии на северном конце моста хорошо видна крупная дыра в месте попадания ракеты Storm Shadow. Более того, на снимке хорошо видны повреждения его опоры.

Легковые автомобили все еще могут проехать по мосту относительно безопасно, однако военная бронетехника массой в десятки тонн и грузовики с боеприпасами, скорее всего, обрушат поврежденный мост.

При этом дыры в мосту расположены в шахматном порядке - на разных дорожках, что также являются тонким расчетом при планировании удара, целью которого является максимальное усложнение логистики для РФ.

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