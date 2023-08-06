В Крыму в районе Чонгарского моста прозвучали мощные взрывы 6.08.2023, 16:10

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«Горячо» также в районе Арабатской Стрелки и Геническа.

Днем в воскресенье, 6 августа, на оккупированной Арабатской стрелке, что на северо-восточном побережье Крыма, прогремели мощные взрывы. Предварительно, под удар попал мост, отмечает dialog.ua.

Очевидцы сняли на видео последствия удара.

«Сейчас оно взорвется все. Мост в**али (атаковали - прим.)», - говорили за кадром очевидцы.

На видео попал сильный пожар на месте одного «прилета», а над другим участком в небо поднимаются огромные клубы дыма.

Отметим, что от территорий, подконтрольных ВСУ, до Арабатской стрелки около 200 км. Если за ударом стоят ВСУ, то, вероятно, использовалась ракеты Storm Shadow или SCALP-EG.

Украинская сторона информацию пока не комментирует.

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо подтвердил удар. По его данным, якобы 12 ракет были выпущены по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой.

Отметим, что под удар попал и Чонгарский мост, соединяющий Херсонщину и Крым. Оккупанты уверяют, что по нему прилетело 4 ракеты. Данный мост уже ранее подвергался ударам со стороны ВСУ. Он имеет критическое значение для снабжения оккупационной армии РФ на Южном фронте, в связи с чем является легитимной целью. Логистика оккупантов планомерно разрушается.

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