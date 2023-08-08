Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, поселилась в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, поселилась в Рязанской области10
- 8.08.2023, 18:04
- 6,226
Долгое время она была членом совета директоров компании «Роснефть».
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, покинувшая родную страну после обвинений в связях с Россией, поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области. Журналисты издания «Вид сбоку» встретились с ней во время местного праздника под названием «Макушка лета».
Бывшая чиновница рассказала, что снять жилье в Петрушово ей помогли знакомые. «Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — добавила она.
Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Ее назначение на эту должность было следствием квоты для ультраправой Австрийской партии свободы. В 2018 году она привлекла особое внимание, станцевав с президентом России Владимиром Путиным на собственной свадьбе. Партия, в которой состояла Кнайсль, в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Впоследствии экс-министр стала членом совета директоров компании «Роснефть». После начала российского вторжения в Украину она подала заявление об отставке.
О намерении поселиться в России Кнайсль заявила в июне 2023 года.