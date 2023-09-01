Захарова поддержала территориальные претензии Китая к РФ 6 1.09.2023, 8:10

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Мария Захарова

В Москве утверждают, что пограничный вопрос между c КНР «окончательно разрешен».

В России настолько боятся испортить отношения с Китаем, что предпочитают отмалчиваться на территориальные претензии Пекина к РФ.

Некоторое время Москва вообще никак не комментировала выпуск в КНР официальной карты, где часть российской территории обозначена как китайская, однако затем слово взяла спикер российского МИД Мария Захарова.

Правда, после из ее заявления сложилось впечатление, что Кремль поддерживает территориальные претензии к РФ.

Как сообщает РБК, Захарова заявила, что «КНР и РФ придерживаются единой позиции относительно того, что пограничный вопрос окончательно разрешен, и не имеют территориальных претензий другу к другу».

По ее словам, речь, в частности, идет об острове Большой Уссурийский.

При этом непонятно, о какой «единой позиции» говорит спикер МИД РФ, если Китай открыто обозначает в своей официальной карте российскую территорию как часть КНР и тем самым демонстративно «обнуляет» ранее достигнутые договоренности по территориальным спорам.

Напомним, Китай выпустил официальную карту, на которой Большой Уссурийский остров на реке Амур, разделенный между КНР и РФ по договору 2008 года, полностью обозначен как китайская территория.

СМИ обратили внимание, что Путин никак не отреагировал на территориальные претензии со стороны Пекина.

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