ВСУ в августе установили рекорд по уничтожению российской артиллерии 1 1.09.2023, 16:50

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Озвучены цифры.

В августе 2023 года украинские воины установили новый рекорд в «демилитаризации» российской армии, пишет сайт obozrevatel.com. За последний месяц лета на фронте было уничтожено максимальное количество артиллерийских систем врага с начала полномасштабной войны: в пепел превращены без малого 700 единиц этих очень важных в условиях войны вооружений.

Немного не дотянули защитники до того, чтобы побить ранее установленный рекорд по количеству сожженного российского автотранспорта. Потери, понесенные оккупантами в августе, проанализировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В августе установлен абсолютный рекорд по количеству уничтоженной российской артиллерии. 691! Сложно было превзойти результативность отстрела за июнь и июль, но всё же – да», – написал эксперт.

Важность таких огромных потерь, подчеркнул Коваленко, заключается не только в том, что у врага снижаются возможности обстреливать украинских защитников тут и сейчас. Они важны также потому, что превышают максимальный порог, после которого российский военно-промышленный комплекс уже не способен в достаточной мере компенсировать эти потери.

Но рекордными потерями в артсистемах август для оккупантов не ограничился. Почти «догнали» украинские воины предыдущий рекорд по количеству уничтоженной автомобильной техники.

«Также в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению российского автотранспорта – 685. Больше было сожжено только в марте 2022, когда логистические колонны РОВ уничтожались в режиме нон-стоп – 865. Что-то мне подсказывает, что осенью акцент сместится на ББМ и танки», – написал Коваленко.

В среднем за месяц уничтожается порядка 422 единиц автомобильной техники.

В то же время журналист Роман Шрайк обратил внимание также на то, что в августе было уничтожено 113 единиц российской спецтехники при среднемесячном показателе 44 единицы. Это третий по величине результат за все время полномасштабной войны.

Кроме того, в августе украинские воины лишили российскую армию 243 танков (средний показатель 235 единиц в месяц), 408 боевых бронированных машин (453 в среднем за месяц), 36 РСЗО (в среднем 39 в месяц), 5 вертолетов (средний показатель 17 в месяц), 394 БпЛА (в среднем 233 за месяц), 98 ракет (среднемесячный показатель 76)

Напомним, по состоянию на утро 1 сентября бесповоротные потери РФ в живой силе достигли 263 490 оккупантов: в последний день лета украинские воины ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили по 23 танка и артсистемы врага.

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