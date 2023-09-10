Хотели танковую дуэль? Получите 1 Александр Коваленко

10.09.2023, 14:20

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Два российских танка оказались беспомощными против одного Leopard.

Вчера по сети стало гулять видео, на котором был запечатлен эпизод из первой фазы наступления СОУ в Запорожской области. И в этом эпизоде танк Leopard 2A6, на расстоянии в 1,5 км расстреливал два российских танка.

Видео весьма примечательное, поскольку оно запечатлело очень редкое явление в наше время - танковый бой. Ведь в 90% случаев танки используются в боевых действиях не для проведения танковых дуэлей, а для огневой поддержки пехоты, или же как... артиллерия. Да, да. Если для кого-то это шок, то это так.

Собственно, что мы видим.

Если данное видео не является монтажом, то Leopard 2A6 разматывает два российских танка, неопределенной модификации, но вероятнее всего Т-72Б3 либо Т-80БВМ.

Плюс боя - полтора километра и высокая точность попадания. То, что называется - точно в цель.

Это лишь подтверждает то, о чем я говорил еще в 2022-м. В реальной танковой дуэли у советских, читай российских танков, нет шансов против Leopard 2 на дальних дистанциях. Leopard 2 «видит» лучше противника, его СУО и пушка надежнее и точнее. И это мы увидели на видео.

Два российских танка оказались беспомощными против одного Leopard 2A6 поскольку:

-на таких дистанциях у Т-72/Т-80 вероятность точного поражения, без пристрелки, крайне мала;

-даже в случае попадания, пробитие брони Leopard 2 сведено к минимуму;

Поэтому, после первого попадания по российскому танку, пара принимает решение ретироваться, что вполне разумно.

Что же до выживаемости российского танка, то, более чем очевидно, что Leopard 2A6 отстрелялся осколочно-фугасным снарядом, при этом, по проекции с ДЗ.

С другой стороны, даже такой отстрел, без гарантированного уничтожения противника, позволил вывести его из боя. Ведь с повреждениями после такого попадания танк уже точно не мог вести дуэль с Leopard 2A6, а его напарник прикрывал отход поврежденного.

Собственно, хотели танковую дуэль? Получите.

Результат - на лицо. Точнее - на ВЛД.

Но, опять-таки, это очень редкий эпизод и основные потери танков это мины, ПТРК и дроны. Особенно первые и последние. А эпической зарубы Leopard 2A6 и Т-90М «Прорыв» мы может так никогда и не увидеть.

Александр Коваленко, t.me

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