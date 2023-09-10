В Театре имени Янки Купалы из белорусского репертуара осталась одна «Паўлінка» 9 10.09.2023, 19:11

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Большинство спектаклей в сентябре пройдет на русском языке.

104-й сезон Купаловского театра, который в 2020 году покинуло большинство актеров, а руководителем поставлена актриса второго плана Ольга Нефедова, начался 29 августа спектаклем «Паўлінка» Янки Купалы, в сентябре его покажут еще один раз. Это единственная постановка по произведениям белорусских авторов, которая планируется в этом месяце, пишет «Наша Нiва».

По одному разу покажут белорусскоязычные спектакли по произведениям зарубежных авторов, такие как «Апошні атракцыён» Д. Линдси-Эбера, «Рамэа і Джульета» У. Шекспира, Donna sola (Женщина одна) Д. Фо и Ф. Роме, «Чакана гучна і да болю блізка» М. Панича, а также по произведениям русских писателей — «Гарачае сэрца» А. Островского, «Жаніцьба» Н. Гоголя.

Все остальное время в стенах Национального театра будет господствовать русский язык. С гастролями в Минск приглашен Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова, который откроет здесь свой 233 сезон.

«Переговоры велись в течение года. Артисты из Казани покажут свой замечательный классический репертуар, в который входят «Ревизор», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Пиковая дама» и другие постановки», — сообщает Нефедова.

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