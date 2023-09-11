Вашингтон предупредил Путина 3 Альфред Кох

11.09.2023, 8:09

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Будет много позора и унижения.

Прошел один год и сто девяносто восемь дней войны. Сегодня карты ISW показывают, что за истекшие сутки ВСУ заметно продвинулись на Мелитопольском направлении в сторону Новопрокоповки, расширив, тем самым, полосу наступления.

Если судить по темпам наступления, то через несколько дней практически по всему фронту от Вербового до Новопрокоповки украинские войска подойдут вплотную ко второй линии обороны противника.

Судя по картам, третья линия обороны россиян уже не сплошная и ее можно будет просто обойти. Так например, ее нет в самом Вербовом и вокруг него. Не спрашивайте меня почему так и какой прок от фрагментарной линии обороны. Я не знаю.

Это все равно, что забор с большими дырками. На мой дилетантский взгляд, забор, который имеет дыры, равен его отсутствию. Но, возможно, путинские стратеги имели свои резоны, когда строили такую линию обороны. Может быть они эти промежутки заминировали, а может просто осваивали средства. Это же тоже уважительная причина, верно?

Решающее сражение будет заключаться в прорыве именно этой линии обороны. Так это выглядит сегодня, если смотреть на карты ISW. Впрочем, я охотно соглашусь с тем, что я многого не понимаю и чего-то упустил.

Я вчера подробно изложил сообщение агентства Reuters о производстве артиллерийских снарядов в России. Вывод, который можно сделать из этой информации, для Путина совсем неутешительный: у него имеется неустранимый дефицит снарядов и преодолеть его в ближайшее время он не в состоянии.

Косвенным образом это подтверждается тем, что Москва начала активно заигрывать с Северной Кореей по поводу поставок артиллерийских снарядов. Вот уже Шойгу слетал в Пхеньян, где угодливо расшаркивался перед Ким Чен Ыном, а теперь и сам Путин встретится в ближайшее время с с северо-корейским правителем.

Скорее всего встреча состоится 15 - 17 сентября во Владивостоке, куда Ким Чен Ын приедет на своем знаменитом бронепоезде. Сдается мне, что и Путин тоже прибудет туда на бронепоезде. Такая теперь у них (диктаторов) мода. О! Родились строчки: «тяжела и неказиста жизнь диктатора-садиста…» (Искупайте меня в аплодисментах!).

Видимо, Вовану так припекло, что он решил: стыд глаза не ест и лучше поехать «в Каноссу» и получить весь положенный в связи с этим град насмешек (вояка - патроны кончились!), чем жидко обосраться в Украине.

Эксперты гадают: сколько же снарядов накопила Северная Корея с середины 50-х и помогут ли ее запасы вернуть Путину то преимущество в артиллерийской мощи, которое у него было вплоть до этого лета. Я не нашел даже приблизительных оценок количества снарядов, которыми располагает Северная Корея, поэтому я исхожу из того, что их несколько миллионов.

Судя по свидетельствам украинских военных, опытные партии северокорейских боеприпасов уже были поставлены российским войскам и даже применялись против украинской армии. Более того, некоторое их количество было захвачено ВСУ во время одного из наступлений и использовалось украинскими артиллеристами.

Вывод следующий: это старые ракеты для РСЗО и снаряды для гаубиц. Они низкого качества, срок их хранения много раз продлевался. Но, так или иначе, это снаряды и риск того, что Пхеньян в каких-то заметных количествах начнет поставлять их российской армии нельзя сбрасывать со счетов.

Смогут ли эти поставки радикально изменить ситуацию на фронте? Вряд ли. Во-первых, потому, что с учетом превосходства украинской артиллерии в дальности, мощности и точности, россияне могут вернуть себе преимущество в артиллерии только количеством выстрелов. Практика показывает, что для этого им необходимо делать не менее 20 тысяч выстрелов в день против украинских 5 - 7 тыс. А это значит, что российским военным нужно минимум миллион снарядов в 50 дней.

Сколько бы снарядов ни лежало на складах Северной Кореи, рисковать своими стратегическими запасами она не будет. Дело в том, что основой военной доктрины Северной Кореи является готовность провести массированный артиллериский обстрел южнокорейского Сеула при любом намеке на агрессию против нее.

Для этих целей Пхеньян разместил вдоль своей границы 21 тыс.

орудий и РСЗО, готовых обрушить шквал снарядов и ракет на вражескую столицу. Для того, чтобы этот план удался, необходимо огромное количество боеприпасов. (Несложный подсчет показывает, что если каждая пушка сделает хотя бы по одному выстрелу в минуту, то миллион снарядов будет выпущен меньше чем за час).

Напомню, что Россия за время войны полностью исчерпала свои стратегические резервы снарядов. А они составляли 10 - 11 млн. штук. Вряд ли северокорейские резервы больше.

Ок, допустим, Ким Чен Ын продаст Путину половину своих запасов. Это все равно не вернет России былого преимущества. Во-первых, потому, что эти циклопические объемы боеприпасов нужно будет еще доставить на поле боя. А для этого их нужно протащить по Транссибу, потом привезти в Волноваху или Токмак, разгрузить, погрузить на грузовики и отвезти на позиции. И все это (особенно на заключительном отрезке маршрута) под пристальным взглядом американских разведывательных спутников и украинских HIMARS.

Эта операция растянется на месяцы. И сколько снарядов довезут непосредственно до орудия - большой вопрос. Дай Бог, если половину. А то и меньше. Низкое качество северокорейских боеприпасов также будет негативно влиять на их эффективность. Таким образом даже в самых радужных мечтах я бы говорил об всего лишь удвоении сегодняшних возможностей российской артиллерии.

Сегодня российский ВПК, напрягаясь изо всех сил, производит 1,5 млн. снарядов в год. Что, соответственно, дает возможность их артиллерии выстреливать около 4 тыс. снарядов в сутки. Ну, будет 8 тысяч. Все равно ВСУ будут эффективнее со своими 5 - 7 тысячами за счет большей дальности, точности и мощности. Неприятно, конечно, что россияне усилятся, но не смертельно.

И я думаю, назревающее положительное решение по АТАСMS является предупреждением Путину не делать глупостей и не заигрывать с маргиналами, типа Ким Чен Ына. В свою очередь, северокорейскому царьку Вашингтон уже послал предупреждение, публично заявив, что предоставление оружия России «не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она поплатится за это в международном сообществе».

Такое заявление на брифинге для журналистов сделал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он, также, сказал, что «Москва ищет любой возможный источник для приобретения боеприпасов». Так что путинские проблемы в этом вопросе - давно уже не секрет.

Кстати! Я не люблю делать прогнозы, но что-то подсказывает мне: как только решение по ATACMS будет принято, Шольц тут же решит вопрос по TAURUS. А это тоже усилит возможности Украины. В том числе и в решении проблемы уничтожения российских железнодорожных составов с северокорейскими снарядами…

Так что Путин: не проси снарядов у Ким Чен Ына. Будет много позора и унижения, а толку - не будет. Лучше сдавайся. Это будет самое умное решение в твоей жизни. Во всяком случае ты останешься жив. А это уже немало в твоем положении…

И еще я вам хотел сказать, что дело наше - правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!…

Альфред Кох, Telegram

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