Белорусы, бежавшие в Литву, смогут обращаться за паспортом иностранца 2 11.09.2023, 9:50

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Глава Департамент миграции рассказала, как будет выглядеть процедура.

После прекращения выдачи паспортов в посольствах и консульствах Беларуси белорусы, бежавшие от режима в Литву, смогут обращаться в Департамент миграции за выдачей паспорта иностранца. Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте прогнозирует, что число белорусов, желающих получить паспорт иностранца, значительно увеличится, что, по ее словам, еще больше увеличит нагрузку на ведомство, пишет Delfi.

«Это очень важная новость. Те, кто боится возвращаться в Беларусь, в панике думают, что придется делать. Но есть такой механизм – оформить паспорт иностранца. И если раньше мы выдавали несколько десятков таких паспортов в год, то теперь их будет намного больше», - рассказала Elta Гудзинскайте.

«Сложно сказать точно, сколько таких белорусов в Литве, но речь идет о нескольких тысячах белорусов, у которых может возникнуть потребность», - добавила она.

Однако глава Департамента миграции отмечает, что паспорт иностранца может быть выдан только тем проживающим в Литве белорусам, которые не могут вернуться в Беларусь по гуманитарным или политическим причинам.

Поэтому, по ее словам, Департаменту миграции перед выдачей документов необходимо будет провести дополнительные оценки. «Нам придется оценивать, потому что паспорт иностранца выдается только тем лицам, которые не могут вернуться в Беларусь и объективно не могут получить паспорт своей страны», - сказала она. Гудзинскайте признает, что эти новые обстоятельства представляют собой серьезный вызов для Департамента миграции, поскольку, по ее словам, нагрузка на учреждение уже сейчас высока. Она также отмечает, что в этом году Департаменту миграции дополнительно потребовалось 1 млн. 300 тыс. евро.

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