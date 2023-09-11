ВСУ окружают Андреевку под Бахмутом с юга 11.09.2023, 16:59

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Украинская штурмовая пехота разбирает армию РФ на части.

Российские подразделения не могут держать натиск пехотных соединений ВСУ на Бахмутском направлении фронта. Подразделения украинской армии продолжают разбирать на части российскую армию на Бахмутском направлении, продвигаясь в направлении населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка.

Продвижение осуществляется силами 3-й отдельной штурмовой бригады, которая зачищает российские подразделения и движется на север вдоль железной дороги, связывающей Бахмут и Горловку.

Как сообщает dialog.ua, oб этом пишет военный эксперт Telegram-канала Kravchuk, который проанализировал видео, снятое камерой штурмовика ВСУ. На нем можно заметить окраины Андреевки. Украинские подразделения двигаются вдоль посадки: аналитик смог геолоцировать попавшие в Сеть кадры.

Заместитель командира 3-й отдельной украинской штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале пишет, что армия РФ имеет преимущество в артиллерии, авиации и беспилотниках, однако в ближнем бою пехотных соединений россияне не в состоянии сдержать ВСУ.

- Пехоту нашу россияне не вывозят. Почти все близкие бои с украинской пехотой заканчиваются одинаково. Иногда русаки держатся, иногда сопротивляются, но в большинстве случаев они все равно вынуждены покидать позиции и отступать с большими потерями, - отмечает он.

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