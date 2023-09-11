От режима Лукашенко требуют обратно деньги за проекты с ЕС 12 11.09.2023, 21:37

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Режим возвращать средства не хочет.

МИД проинформировал другие ведомства и организации, как не возвращать ЕС средства, выделенные на проекты программ трансграничного сотрудничества, из которых нашу страну исключили из-за поддержки Минском российской военной агрессии. Об этом «Зеркалу» сообщил источник в одном из министерств, получивших такой документ.

МИД разослал 22 министерствам и организациям письмо под названием «Об игнорировании требований о возврате грантовых средств», датированное 25 августа.

В нем говорится, что с 4 марта прошлого года Еврокомиссия приостановила реализацию соглашений о финансировании проектов в Беларуси по двум программам трансграничного сотрудничества ЕС «Латвия — Литва — Беларусь» и «Польша — Беларусь — Украина» на 2014−2020 годы. Белорусскую сторону отстранили от участия во всех мероприятиях, которые реализовывались в рамках этих программ (копия документа есть в распоряжении редакции).

В списке получателей значатся 11 министерств, облисполкомы, Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет, Главное хозяйственное управление Управления делами Лукашенко и Академия наук.

Исключение из этих программ подтверждается европейской стороной. В июле этого года на сайте одной из программ сообщили, что «из-за войны России против Украины, которую поддерживает Беларусь, все проекты дорабатываются только на стороне ЕС. Возврат средств ЕС, потраченных в Беларуси, был инициирован управляющим органом программы». Там же ссылаются на документ ЕС, принятый 9 ноября 2022 года. В нем говорится о приостановлении соглашений о финансировании программ сотрудничества с Россией и Беларусью, а также реализации любых программ и проектов с этими странами.

В белорусском МИД заявляют, что европейская сторона не предоставила никаких пояснений о том, как завершить начатые проекты, а также по вопросу «освоения ресурсов ЕС, поступивших на счета белорусских партнеров». Поэтому в Беларуси начатые проекты продолжали реализовывать, а средства, вероятно, — осваивать.

В письме, которое получили министерства, указано, что полномочия по изменению условий реализации программ и взысканию расходов по проектам и возврату неизрасходованных грантовых средств переданы Литве и Польше. Теперь, как утверждается, белорусские организации, которые участвовали в указанных программах, начали получать письма «о признании неприемлемыми расходов белорусских бенефициаров (ввиду отсутствия аудиторских проверок) и возврате перечисленных средств ЕС». Такие требования в ведомстве сочли политизированными, необоснованными и принятыми в нарушение двусторонних договоренностей.

«Таким образом, в нарушение Соглашений о финансировании ПТГС (программ трансграничного сотрудничества. — Прим. ред.) европейской стороной принимаются меры одностороннего характера, существенно затрагивающие интересы белорусской стороны, и без ее согласия, — отмечают в МИД. — Необходимо отметить, что требования вышли за пределы неиспользованных средств и в настоящее время выражаются в возмещении полного объема предоставленной материальной технической помощи по указанным программам».

Раскрываются также подробности по некоторым суммам.

«Также необходимо принимать во внимание, что на счетах белорусских юридических лиц находится лишь около 627 тыс. евро неизрасходованных грантовых средств по программам „Польша — Беларусь — Украина“ и „Латвия — Литва — Беларусь“ на 2014−2020 годы, в то время как компенсации со стороны ЕС подлежат более 2 млн 332 тыс. евро, вложенных по договоренности белорусскими исполнителями», — указано в письме.

«В связи с изложенным и необходимостью обеспечения национальных интересов Республики Беларусь предлагается до урегулирования этой ситуации с Европейским союзом оставлять запросы польских и литовских органов управления ПТГС о возврате средств ЕС без ответа либо возвращать с формулировкой «возвращается без рассмотрения, требование о возврате средств не соответствует договорным обязательствам Беларуси и ЕС», — говорится в письме за подписью замминистра иностранных дел Игоря Назарука. Подчеркивается, что это решение одобрено белорусским правительством. Более того, Минфину Беларуси поручили закрыть расчетные счета, открытые для целей реализации этих программ.

Как сообщал ранее МИД, общий бюджет программ, о которых идет речь в письме, составлял 280 млн евро (для всех стран-участниц, а не только для Беларуси). Из них 20 млн предназначались на реализацию в Беларуси проектов по развитию приграничной инфраструктуры, включая модернизацию пограничных пунктов пропуска, совершенствование технических систем охраны границы и реконструкцию подъездных путей.

По данным ведомства, в период с 2007 по 2013 годы по программам трансграничного сотрудничества ЕС «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь» страна реализовала проекты на общую сумму около 50 млн евро. С 2016 года ежегодная помощь ЕС для Беларуси составляла 28−30 млн евро. Часть этих денег шла на обустройство государственной границы, модернизацию пограничной и таможенной инфраструктуры.

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