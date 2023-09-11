Восьмиметровые фигуры «Песняров» хотят установить в Минске 2 11.09.2023, 22:04

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Как они могут выглядеть.

На фан-сайте «Песняров» pesnyary.com выложили необычное видео. Напоминающий рекламный, ролик рассказывает о проекте поставить в центре Минска скульптуры пяти музыкантов легендарного первого состава ансамбля, пишет КП.

Впрочем, скульптурами в полной мере, согласно картинке в ролике, эти изваяния не назовешь. Скорее, это ростовые фигуры. Как сказано в видео, выполнены они в стиле поп-арт – то бишь пышут буйством красок (и костюмы выбраны из богатой коллекции сценических нарядов артистов как раз соответствующие и примелькавшиеся).

- Она символизирует современную культуру, которую несли музыканты в массы, - говорится в закадровом тексте.

Кроме того, напоминают все «песняры» героев мультфильма про эдаких домашних парней, вдруг ставших супергероями. Да еще и высотой по 8 метров!

Кого предлагают увековечить таким образом? Прежде всего, основателя ансамбля «Песняры», народного артиста СССР и Беларуси Владимира Мулявина. В его руках – гитара. Рядом с ним – вокалисты Леонид Борткевич и Анатолий Кашепаров (последний – с баяном, намекающим на «Вологду-гду-гду», об отношении к которой самого Мулявина мы писали отдельно). Венчают «песняровский» арт-объект духовик ансамбля Владислав Мисевич и ударник Александр Демешко. Все, кроме Мулявина, - заслуженные артисты Беларуси.

Пятифигурную композицию предлагают поставить в сквере Янки Купалы, замкнув таким образом выход к Свислочи с видом на здание телецентра, где размещена база пропагандистских каналов ОНТ и СТВ, с телевышкой. На данные объекты и должны смотреть, по задумке авторов ролика, фигуры артистов.

Обосновывают идею и тем, что рядом, в бассейне реки, находится музыкальный фонтан. Он вполне мог бы воспроизводить и композиции «Песняров» наряду с другой национальной музыкой и мировой музыкальной классикой, как сообщается в видео. А в сквере должна появиться зона с национальным стрит-фудом, места для отдыха с отдельными полулежаками и бесплатным Wi-Fi. В общем, как можно понять из текста ролика, таким образом предлагают создать в Минске новое туристическое место и городскую достопримечательность.

Пока не ясно, насколько этот проект может воплотиться в реальность. Как и не понятно, кто автор проекта. Однако по видео ясно, что ролик создавали не с бухты-барахты, а рассматривается его авторами многометровый арт-объект, посвященный «Песнярам», как вполне реалистичный.

Пользователь форума Arkady, выставивший ролик, написал: «Я не являюсь ни создателем этого видео, ни его рассказчиком. Я просто его смонтировал, чтобы выставить через YouTube».

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