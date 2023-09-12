Белорусы сталкиваются с проблемами при обмене валюты 2 12.09.2023, 18:52

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С чем связаны трудности.

Белорусы сталкиваются с трудностями при попытке обменять валюту на белорусские рубли. Некоторые банки отказываются принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов. «Зеркало» рассказывает, как это связано с изменением, которое ввели этим летом многие банки.

Минчанин Виктор (имя изменено) попытался обменять банкноту в 100 долларов на белорусские рубли в трех обменниках, но ему не удалось это сделать.

«В „БНБ-Банке“ сказали, что мои 100 долларов в плохом состоянии, хотя банкнота ровная, чистая, она не порвана, но по бокам есть какие-то вмятины, — рассказал Виктор. — Во втором обменнике банкноту обрабатывали какими-то химическими средствами, тоже не приняли. В третьем сказали, что ее раньше стирали и ровняли утюгом. Но эти 100 долларов все время у меня лежали, как были когда-то сняты в банкомате».

Виктор попробовал «забросить» эти доллары на свой счет через терминал «Альфа-Банка», чтобы потом снять в рублях, но и это ему не удалось сделать.

«Когда пытался положить деньги на карту, было написано, что принимают все номиналы, кроме 100 долларов. Позвонил в банк спросить, что за дела, а там сказали, что решили не принимать доллары таким номиналом, причины не объяснили», — уточнил Виктор.

В контакт-центре «Альфа-Банка» журналисту «Зеркала» как физлицу подтвердили, что банкноты в 100 долларов можно внести на счет только через кассы. Что касается обмена валюты на белорусские рубли, то в банке придерживаются перечня признаков платежности дензнаков. Напомним, с июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк.

«Валюта проверяется в кассах банка всегда согласно этому перечню признаков платежности. В самой кассе банка можно попросить предоставить информацию о том, по какой причине ваша купюра не была принята, — пояснили в «Альфа-Банке».

В «БНБ-Банке», как и «Беларусбанке», также сообщили, что при обмене валюты на белорусские рубли применяют требования, которые прописаны в перечне признаков платежности банкнот.

В «Белинвестбанке» чуть подробнее пояснили, почему так внимательно проверяют дензнаки.

«Сотрудники отделения работают по внутренним документам банка. Если не приняли купюру, вероятнее всего, что она требует приема на инкассо, данная услуга приостановлена с 29 июля 2021 года. Необходимо уточнять информацию о причине отказа непосредственно у специалиста», — сообщали в «Белинвестбанке».

О сложностях, которые возникают у белорусов при обмене валюты на рубли, ранее сообщал телеканал «Белсат», а также myfin.by.

Речь шла о тех, кто столкнулся с проблемой обмена светящихся в ультрафиолете банкнот. Такие дефекты возникают, если бумажные деньги долго хранились в пакете, где образовался конденсат, либо были постираны вместе с одеждой. Из-за влаги бумага нередко поражается плесенью и грибком, которые также светятся в ультрафиолете. В последние несколько лет банки отказывались принимать светящиеся купюры, ссылаясь на санкционные ограничения и невозможность вывезти их в страны-эмитенты для обмена.

Проблемы, как поясняли для myfin.by в «БТА Банке», обычно возникают со светящимися в ультрафиолете купюрами. «Если банкнота повреждена плесенью, то со временем она рискует превратиться в труху — принимать на длительное хранение такие купюры небезопасно. Особенно в сложившейся ситуации, когда у банков физически нет возможности обменять поврежденные купюры», — отмечали в «БТА Банке».

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