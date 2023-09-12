закрыть
12 сентября 2023, вторник, 20:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы сталкиваются с проблемами при обмене валюты

2
  • 12.09.2023, 18:52
  • 7,682
Белорусы сталкиваются с проблемами при обмене валюты

С чем связаны трудности.

Белорусы сталкиваются с трудностями при попытке обменять валюту на белорусские рубли. Некоторые банки отказываются принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов. «Зеркало» рассказывает, как это связано с изменением, которое ввели этим летом многие банки.

Минчанин Виктор (имя изменено) попытался обменять банкноту в 100 долларов на белорусские рубли в трех обменниках, но ему не удалось это сделать.

«В „БНБ-Банке“ сказали, что мои 100 долларов в плохом состоянии, хотя банкнота ровная, чистая, она не порвана, но по бокам есть какие-то вмятины, — рассказал Виктор. — Во втором обменнике банкноту обрабатывали какими-то химическими средствами, тоже не приняли. В третьем сказали, что ее раньше стирали и ровняли утюгом. Но эти 100 долларов все время у меня лежали, как были когда-то сняты в банкомате».

Виктор попробовал «забросить» эти доллары на свой счет через терминал «Альфа-Банка», чтобы потом снять в рублях, но и это ему не удалось сделать.

«Когда пытался положить деньги на карту, было написано, что принимают все номиналы, кроме 100 долларов. Позвонил в банк спросить, что за дела, а там сказали, что решили не принимать доллары таким номиналом, причины не объяснили», — уточнил Виктор.

В контакт-центре «Альфа-Банка» журналисту «Зеркала» как физлицу подтвердили, что банкноты в 100 долларов можно внести на счет только через кассы. Что касается обмена валюты на белорусские рубли, то в банке придерживаются перечня признаков платежности дензнаков. Напомним, с июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк.

«Валюта проверяется в кассах банка всегда согласно этому перечню признаков платежности. В самой кассе банка можно попросить предоставить информацию о том, по какой причине ваша купюра не была принята, — пояснили в «Альфа-Банке».

В «БНБ-Банке», как и «Беларусбанке», также сообщили, что при обмене валюты на белорусские рубли применяют требования, которые прописаны в перечне признаков платежности банкнот.

В «Белинвестбанке» чуть подробнее пояснили, почему так внимательно проверяют дензнаки.

«Сотрудники отделения работают по внутренним документам банка. Если не приняли купюру, вероятнее всего, что она требует приема на инкассо, данная услуга приостановлена с 29 июля 2021 года. Необходимо уточнять информацию о причине отказа непосредственно у специалиста», — сообщали в «Белинвестбанке».

О сложностях, которые возникают у белорусов при обмене валюты на рубли, ранее сообщал телеканал «Белсат», а также myfin.by.

Речь шла о тех, кто столкнулся с проблемой обмена светящихся в ультрафиолете банкнот. Такие дефекты возникают, если бумажные деньги долго хранились в пакете, где образовался конденсат, либо были постираны вместе с одеждой. Из-за влаги бумага нередко поражается плесенью и грибком, которые также светятся в ультрафиолете. В последние несколько лет банки отказывались принимать светящиеся купюры, ссылаясь на санкционные ограничения и невозможность вывезти их в страны-эмитенты для обмена.

Проблемы, как поясняли для myfin.by в «БТА Банке», обычно возникают со светящимися в ультрафиолете купюрами. «Если банкнота повреждена плесенью, то со временем она рискует превратиться в труху — принимать на длительное хранение такие купюры небезопасно. Особенно в сложившейся ситуации, когда у банков физически нет возможности обменять поврежденные купюры», — отмечали в «БТА Банке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников