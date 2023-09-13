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«Подруга» Путина перевезла в Россию пони на военном самолете

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  • 13.09.2023, 11:39
  • 11,860
«Подруга» Путина перевезла в Россию пони на военном самолете
Карин Кнайсль

Пропагандисты устроили истерику.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль перевезла в Россию своих пони. Об этом сообщают в управлении ветеринарии Ленинградской области.

Согласно сообщению, Кнайсль вместе с собой привезла двух пони. Лошадей проверили и поставили на карантин. Ранее в «Конном клубе Ткаченко Алены» заявили, что встречали из аэропорта Пулково животных, которые пересекли шесть границ на пути в Россию.

В сети обратили внимание на пост российского провоенного паблика «Fighterbomber» от 7 сентября. В нем говорилось, что лошадей перевозили на военном самолете РФ.

«Авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите, конечно, с пони», - написал автор канала.

9 сентября он написал, что это были пони «чьи надо, важные и секретные». «Виайпи пони, так сказать. Но никто не хочет признаваться чьи, дабы эти ваши «общественные резонансы» не дискредитировали уважаемых людей лишний раз. Поэтому, естественно, улетели отдельным бортом два об*ссаных пони, а не служивые людишки», - говорится в сообщении.

По данным The Insider, пони доставил тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером RF-76762, принадлежащий 224 летному отряду Министерства обороны РФ.

Переезд Карин Кнайсль в Россию: что известно

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии имеет тесные связи с Путиным, он был приглашен на ее свадьбу в 2018 году.

Во время полномасштабной войны РФ против Украины Кнайсль приезжала в Россию, а в конце лета выяснилось, что она и вовсе переехала в деревню Петрушово Рязанской области.

На днях она объявила, что переезжает в Санкт-Петербург, чтобы заниматься деятельностью центра G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues).

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