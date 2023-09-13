Владимир Фесенко: Китай недоволен встречей Путина и Ким Чен Ына 1 13.09.2023, 16:06

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Владимир Фесенко

Снаряды от КНДР россиянам не помогут.

Российский правитель Путин сегодня, 13 сентября, встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный на Дальнем Востоке. Западные СМИ предполагают, что глава Кремля выпрашивал у Ким Чен Ына снаряды для войны в Украине.

Получит ли Путин желаемое? Как отреагирует Пекин на сближение диктаторов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимирой Фесенко:

— Думаю, что договоренности о поставке какой-то партии артиллерийских снарядов (возможно, не одной, а нескольких) были. Естественно, что в качестве обмена. Правда, мы не знаем, получит ли Ким Чен Ын то, что хочет, а он хочет очень много.

Например, вряд ли Путин поделится самыми современными военными технологиями. Дадут продовольствие, сделают символические подарки: запуск северокорейского космонавта, спутников или проведут обмен разведывательными спутниковыми данными. Это вполне возможно. Но в зависимости от того, сколько даст Путин, удовлетворит ли это Ким Чен Ына, последний столько и даст тех самых снарядов.

Однако не думаю, что это решит все проблемы Путина. В Украине много это обсуждают, но считаю, что обе стороны получат лишь часть того, чего хотят. Надо понимать, что у Северной Кореи нет каких-то безразмерных запасов боеприпасов. Их нет и у России.

РФ гораздо большая страна, с большей армией и ресурсами, чем КНДР, но даже Россия не производит столько снарядов, сколько тратит во время войны. Приведу простые цифры, которые сейчас публикуют в разных западных СМИ: за год войны РФ потратила более 10 миллионов артиллерийских снарядов. При этом Россия стремится выйти на уровень производства — 2 миллиона снарядов в год. Пока этого нет.

Сколько может дать Северная Корея? Конкретных цифр я не встречал, но речь может идти о поставках (в самом лучшем случае) нескольких сотен тысяч снарядов.

— Поможет ли это россиянам?

— Это может помочь россиянам покрыть их потребности на несколько месяцев, но это не решит стратегических проблем. В данном случае есть повод для беспокойства, но эти договоренности между Путиным и Ким Чен Ыном не изменят ход войны. Не скажутся кардинально на военной ситуации.

— Какие вы видите риски сближения двух диктаторов?

— Россия может, допустим, начать тайно передавать какие-то военные технологии Ким Чен Ыну, но вряд будет это делать официально, судя даже уже по заявлениям. Они как бы, с одной стороны, говорят, что снимут санкции против Северной Кореи, а потом заявляют, мол, нет, не будем отказываться от режима международных санкций. Это типичная амбивалентная российская позиция: и нашим, и вашим.

Путин и Запад пугает снятием санкций против Северной Кореи, а при этом, думаю, что сделает это лишь частично и неофициально.

Тем не менее возникают риски для Южной Кореи, Японии, США и Тихоокеанского бассейна. Вот на это нужно реагировать усилением санкций против РФ, давлением на нее. Проблема есть. Она не является критичной, но, конечно, сотрудничество двух диктаторов и таких агрессивных режимов усиливает риски для международной безопасности.

— КНДР тесно сотрудничает с Китаем. Можно ли говорить о том, что если северокорейское оружие поступит РФ, Китай в каком-то смысле поддержит Кремль в войне?

— Смотрите, думаю, что здесь ситуация как раз несколько иная. Китай раньше имел фактическое монопольное влияние на Северную Корею. Он контролировал и поставки продовольствия, и большую часть торговли. Естественно, были отношения и с РФ, но действовали санкции.

Самый сильный санкционный режим в мире был против КНДР и Ирана. Сейчас же, если начнется активизация прямого сотрудничества между Россией и Северной Кореей, то это снизит влияние Китая на Северную Корею. Думаю, что вряд ли в Пекине будут в восторге от этого.

Китай устраивает слабая Россия. Пекин хочет по отдельности влиять и на Россию, и на Северную Корею так, чтобы они зависели от него. Если же вдруг начинается активное сотрудничество между КНДР и РФ, то не думаю, что это отвечает интересам Китая.

Тут есть противоречие и, на мой взгляд, Китай не собирается вступать в некую «ось зла», «американскую антикоалицию». Да, Китай создает коалицию стран, которые хотят дружить с ним и которым не очень нравится Америка. Это и Россия, и Беларусь, и тот же Иран, и так далее, но при этом Пекин воздерживается от прямого военного союза с этими странами.

Думаю, что Китай на самом деле неоднозначно относится к активизации сотрудничества, особенно военного, между Россией и Северной Кореей.

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