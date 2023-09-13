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Азербайджан осудил российские псевдовыборы на территории Украины

  • 13.09.2023, 17:07
Азербайджан осудил российские псевдовыборы на территории Украины

МИД РФ возмутился.

МИД Азербайджана 9 сентября сделал официальное заявление, в котором сообщил, что Баку не признает выборы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины — в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областях. В Баку заявили, что считают голосование на этих территориях «незаконным и нелегитимным», проведенные Россией выборы «не имеющими юридической силы», а сами оккупированные Россией территории «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей — «международно признанной территорией Украины».

Это заявление вызвало недовольство в России. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Азербайджану «высказали все по этому поводу».

«Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», — сказала она 13 сентября.

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