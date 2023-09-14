Лавров и Захарова занервничали из-за заявления Азербайджана по «выборам» РФ на территории Украины 2 14.09.2023, 10:02

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Российский МИД расстроился из-за «неуважения» со стороны Баку.

Министерству иностранных дел России не понравилось заявление коллег из Азербайджана о непризнании выборов на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины.

Об этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

«Такие оценки… не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», – сказала Захарова.

Она заявила, что «в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь идет о территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Накануне МИД Азербайджана заявил, что любые выборы, проводимые на территории Украины, должны соответствовать Конституции и законодательству этого государства. Поэтому выборы, которые организовала РФ на ТОТ Украины «не могут иметь никакой юридической силы».

«Эта принципиальная позиция Азербайджана базируется на общеприемлемых нормах и принципах международного права по уважению прав государств, присущих их суверенитету. Последние «выборы» на части международно признанных территорий Украины не отвечали этим критериям, а потому не могут иметь никакого юридического действия».

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