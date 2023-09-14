Какие остались способы перевести деньги в Беларусь и сколько составит комиссия 14.09.2023, 10:31

Есть потеря на курсе конвертации.

Все больше западных банков вводят ограничения, связанные с финансовыми операциями в Беларуси. Из последних примеров — Swedbank и британская группа компаний HSBC. Это сужает возможности для белорусов переводить деньги родным или оплачивать покупки и услуги на родине. Какие из сервисов все еще доступны? «Зеркало» спросило об этом у читателей и протестировало сервисы.

Что используют белорусы для перевода денег на родину

Мирослав (все имена изменены) для переводов из Польши использует Paysend. Говорит, получается быстро и удобно, а курс «довольно неплохой».

— Отправляю с карты в злотых на карту «Белгазпромбанка» в долларах. Комиссия за перевод — около 5 злотых (около 3,7 рубля по курсу Нацбанка на 13 сентября. — Прим. ред.). Немного есть потеря на курсе конвертации. Идеально, если бы была возможность отправлять в евро на карту в этой же валюте без потерь. Но, к сожалению, этой возможности нет. Paysend отправляет деньги из страны в национальной валюте. А Польша не входит в еврозону, — говорит он.

Этим же сервисом пользуется Антон, который работает водителем в одной из европейских стран. Он заметил, что чем больше сумма перевода, тем выгоднее.

— Большинство моих коллег тоже пользуются этим сервисом. Можно в интернете найти промокод, тогда не нужно платить 1,5 евро (5,2 рубля) за перевод.

«Раз в квартал перекидываю деньги со счета банка PKO Bank Polski на счет в “Приорбанке”. Деньги доходят за пару дней. Также проходят оплаты с PKO на счета “Беларусбанка”», — написал нам Валентин. Несколько читателей подтвердили, что такие переводы все еще доступны.

Еще одна система для денежных переводов, которую используют наши читатели, это MoneyGram.

— Он есть почти на всех почтах в Польше. Схема такая: в отделении почты даешь паспорт, имя и фамилию получателя как в паспорте и сумму наличными в злотых. Они ее переводят в доллары или евро (есть небольшая комиссия), затем выдают бумагу с кодом. Ты этот код фоткаешь и отправляешь получателю. В Минске есть отделения с MoneyGram для получения перевода, — рассказал Руслан.

Какие из этих инструментов точно работают

Мы проверили самые популярные из присланных читателями инструментов, чтобы убедиться, что они точно работают, и заодно проверить, какие из них наиболее выгодные.

Первой протестировали систему денежных переводов Paysend. Деньги на счет в белорусском банке дошли за считаные минуты. Отправили на белорусский счет 20 евро (69 рублей). Система сразу же перевела их в американскую валюту — вышло 19,52 доллара (62,8 рубля). При этом счет в белорусском банке, на которые переводились деньги, тоже был в евро. Однако сделать перевод можно только в американской или белорусской валюте.

Получили на белорусский счет деньги снова в евро (после двойной конвертации). Пришедшая сумма составила 17,9 евро (61,8 рубля). Комиссия системы за перевод указана в размере 1,5 евро, еще 60 центов (2,1 рубля) мы потеряли на конвертации. При переводе в белорусских рублях (если счет в банке нашей страны в этой же валюте) потери будут меньше.

Важно учесть, что для регистрации на сервисе потребуется номер телефона и карточка банка той же страны, которой принадлежит этот номер. То есть перевести средства со счета в международных платежных системах типа Revolut не получится.

В этом случае при переводе мы потеряли 10,5% от суммы.

Второй по популярности из предложенных читателями сервисов — Fin.do. В этот раз нам удалось привязать не только карту банка конкретной страны, но и международной платежной системы. Плюсом оказалась возможность отправлять средства в евро, что означает отсутствие потерь на конвертации.

Средства пришли на белорусский счет в течение нескольких минут. Но комиссия оказалась выше, чем у прошлого сервиса, — 2,5 евро (8,6 рубля). В итоге на белорусский счет пришли 17,5 евро (60,4 рубля). То есть на переводе мы потеряли 12,5% от суммы.

Сервис MoneyGram мы не стали тестировать на работоспособность, так как для регистрации для переводов онлайн там требуется загрузка действующего документа — паспорта или ID-карты (например, ВНЖ). Однако в положении об использовании персональных данных сервиса указано, что он может передавать информацию третьим лицам, с которыми сотрудничает в рамках предоставления услуг. Этот вопрос отпадает в случае перевода средств в физических точках, которые работают с этой системой.

Калькулятор этого сайта показал, что за отправку 20 евро (69 рублей) сервис возьмет комиссию в размере 1,99 евро (6,9 рубля).

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