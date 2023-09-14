Долгожданный гость из каратина Владимир Халип

14.09.2023, 16:57

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Владимир Халип

России снова повезло.

Нашли алмаз. Все там же – в Якутии. Промывали на прииске песок. И вдруг, откуда ни возьмись, тот самый. Большой. Увесистый. Ювелирного качества. На сколько потянул дар холодных недр? Да какая разница, если давно такого не было – и вот опять!.. Последняя такая находка была зафиксирована десять лет назад. Правда, тот алмаз был на несколько карат больше найденного. Но если учесть нынешнее аховое положение и стратегическую значимость добытого, то надо бы не чирикать попусту, а просто поблагодарить высшие силы за неслыханную щедрость и пуститься в пляс. Что работники прииска и сделали без всякой подсказки.

Однако алмазную биржу такая находка почему-то не взволновала. А вот братья по разуму откликнулись мгновенно и своеобразно. Великий вождь Ким Чен Ын вдруг вывел из тупика персональный бронепоезд. И вполне возможно, загрузил его отечественными образцами артиллерийских боеприпасов. Нарушив четырехлетний карантин, рванул без промедления к российской границе. Он знал, чего алмазодобывающей стране в этот исторический момент не хватает для полного счастья. Обычных снарядов. Калибра 122 и 152 миллиметров, желательно не ржавых. И прочего всякого оружия. Особенно ракет, каких самим корейцам не жалко.

На российской стороне границы все вдруг оказалось в минусе. Потому что алмазодобывающая страна давно и всерьез готовилась к блицкригу. И материальное обеспечение этого молниеносного похода было предусмотрено соответственно норме. Словом, приехали. Голодный паек. Катастрофа, о которой в канун мятежа успел еще прокричать Пригожин. А в итоге – все тот же окаянный советский дефицит. Куда податься?

Конечно, во Владивосток. На Восточный экономический форум. В прежние времена туда охотно съезжались богатые соседи – Китай, Япония, Южная Корея. Можно было там слегка подсуетиться и у кого-то что-то выклянчить. Но никто из них на этот раз на приглашение не отозвался. Однако Вьетнам, Лаос и прочие пожаловали. А с Северной Кореей вообще внезапно вскипела забытая братская дружба образца пятидесятых годов.

Бронепоезд великого вождя уверенно пересек границу. На космодроме Восточный состоялась долгожданная встреча двух непокорных лидеров. Объект стратегический. Режим особый. Обмен мнениями - соответствующий месту встречи и режиму секретности. И подготовка к свиданию единомышленников старательная и вполне очевидная. Накануне Северная Корея даже выпустила две баллистические ракеты в сторону Японии. А блицкриг- полководец на особо опасном участке фронта успел бросить в бой только что сформированную 28 армию. Сведений о ее успешных действиях пока не поступало.

Но у путинской России без ошеломительных успехов не бывает. Не в бою так в труде, но непременно она свое возьмет. И про сенсационную находку на якутском прииске не стоит забывать. Пляски по случаю сенсационной находки закончились – добытчики устали. Но идеологи свое дело знали. Тут же в регионе был объявлен народный конкурс на лучшее название находки. Придумают, можно не сомневаться, что-то до невозможности патриотичное и на редкость агрессивное – такие времена.

И вообще, если проклюнулась удача, надо удерживать ее как можно дольше. Изо всех сил. Что и пытались сделать в день долгожданного визита. Дорогому гостю показали даже две ракеты. Тот с неподдельным вниманием выслушивал комментарии сопровождающего специалиста и проявлял ко всему запредельное внимание. Было понятно, что воинственный правитель, замученный неподъемными санкциями, позарез нуждается в новых технологиях. И снарядами он поделится – такого добра у Северной Кореи навалом. И оружием кое-каким поделится. Вот только торг будет долгим и трудным. Со взаимными обидами, многозначительными паузами и откровенными попытками друг друга объегорить. Ничего особенного. Такие нравы в кругу отверженных.

Вполне возможно, гость просто слегка расслабился в тесном кругу братьев по разуму. И даже утратил частицу положенной по службе подозрительности и привычного коварства. Но едва ли он Путина порадовал неслыханной щедростью. Советского старья у него навалом. Только кремлевскому режиму оно будет дорого стоить. В Пхеньяне четко знают, что почем. И в каком состоянии потенциальный покупатель старого хлама.

Похоже, якутская находка породила пустые надежды. И дальневосточный форум, и долгожданный визит Ына, да и сам этот камень драгоценный – только лишь случайные события. А в реальности нет даже намеков на перемены к лучшему. Беспросветные будни изгоя. И к тому же еще это злополучное тринадцатое число. Где он мог заметить признаки удачи? А тут еще в три часа ночи вдруг шарахнуло свирепо в Севастополе. Шикарный фон для переговоров и торгов. Столб огня и кромешного мата взметнулся высоко над бухтой. В итоге десантное судно «Минск» ушло «вслед за русским кораблем». А непотопляемая подводная лодка покорно легла на дно. Когда-то, еще в начале ошеломительной карьеры им было сказано еще точнее: «Она утонула».

А в окрестностях великой встречи, когда был объявлен краткий перерыв, в строго охраняемую зону вдруг запустили журналистов. Какой-то бесцеремонный пропагандист с микрофоном успел оттеснить от толпы тоскующего маршала Шойгу. И ошарашил его бесцеремонным вопросом: «Победим?» Унылый полководец помедлил и беспомощно развел руками.

С чего бы это?

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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