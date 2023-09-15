СБУ задержала скандального депутата Нестора Шуфрича 5 15.09.2023, 9:08

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Проходят десятки обысков.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене.

В рамках дела проходят десятки обысков. Об этом сообщает «Цензор.нет».

Шуфрича сотрудники СБУ задержали, по данным издания, у него дома, в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Нардепа подозревают в государственной измене. В рамках дела проводятся более 50 обысков.

В частности, пишет «Цензор», Шуфрич фигурирует в деле о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

«По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена», – утверждает издание.

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