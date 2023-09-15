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Украинский дрон эффектно попал в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами

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  • 15.09.2023, 10:25
  • 2,908
Украинский дрон эффектно попал в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами

Видеофакт.

Украинские воины попали дроном-камикадзе в группу оккупантов, которые ехали на квадроцикле с прицепом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки бойцы опубликовали в соцсетях. Судя по видео, на момент удара в прицепе было восемь оккупантов.

«Одно из самых впечатляющих видео поражения живой силы врага дроном-камикадзе за последние дни. Дрон спецназовцев СБУ из ОФ БЖД догнал и передал пылкое приветствие восьмерым оккупантам, набившимся в прицеп мотоблока (квадроцикл). Прекрасная мишень с идеальным попаданием», - говорится в комментарии к видео.

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