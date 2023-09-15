Что связывает с Беларусью БДК «Минск», подбитый в Севастополе 4 15.09.2023, 12:56

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Корабль до 2000 года носил другое название.

В ночь на 13 сентября в Севастополе в результате ракетного удара ВСУ были повреждены два корабля. Один из них – большой десантный корабль «Минск».

Многие эксперты сомневаются, что судно будет восстановлено.

Сайт UDF рассказывает об интересных фактах о большом десантном корабле «Минск» и о том, что его связывает с Беларусью.

Был построен в 1983 году и до 2000 года носил другое название

Корабль, известный под названием «Минск», был построен в Гданьске в социалистической Польше и введен в строй в 1983 году. Его основное предназначение – в высадке морского десанта на побережье, а также транспортировка грузов, включая бронетехнику и танки.

Корабль нес службу в составе ВМФ СССР, например, в 1985 году доставлял советское оружие в Анголу.

Свой первый период жизни этот большой десантный корабль носил банальное название БДК-43.

Переименовали его только в 2000 году.

Версии того, почему корабль получил название «Минск»

В советские времена давать названия кораблям в честь крупных городов СССР было традицией. Но почему БДК-43 переименовали уже в 2000-м?

Короткая версия белорусских госСМИ: корабль получил имя «Минск» в честь особых отношений между Россией и Беларусью. Большой десантный корабль – сегодня единственный в ВМФ России носит имя столицы другой страны.

В 2001 году была создана Региональная национально-культурная автономия «Калининградское землячество белорусов», которая установила шефство над кораблем «Минск». Более того, над экипажем также было установлено шефство по линии Госпогранкомитета Беларуси, воинских частей Минского гарнизона (они поздравляли моряков с Новым годом, привозили подарки).

Версия канала «Экономика Беларуси»: в конце 90-х российский флот находился в печальном положении, не было средств для поддерживающих ремонтов кораблей. В такой ситуации власти РФ обратились к тем, у кого деньги все-таки были: олигархам и не только. Александр Лукашенко на фоне надежд занять московский трон дал команду профинансировать ремонт одного из БДК за счет средств бюджета Беларуси. После ремонта корабль назвали «Минск».

«Минск» перебросили с Балтики в Крым перед самым нападением России на Украину

«Минск» принадлежит к Балтийскому флоту РФ и в России им очень гордились. Например, в СМИ отдельно сообщали, что корабль прибыл в тот или иной крупный порт за рубежом. Корабль много раз участвовал в военно-морских парадах в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ.

В феврале 2022 года «Минск» неожиданно прибыл в Черное море – якобы на учения. Тогда Россия увеличила численность десантных кораблей в Крыму, готовясь, по мнению экспертов, к десантной операции по захвату Одессы.

Но ее так и не произошло: Украина продемонстрировала способность уничтожать корабли на подходе в море противокорабельными ракетными комплексами. Десантные корабли стали в основном использоваться Россией как транспортные суда.

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