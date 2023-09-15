Россия отказалась возвращать мобилизованных с фронта до конца войны 2 15.09.2023, 15:16

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Ротация отменена.

Мобилизованные осенью 2022 года россияне не покинут зону боевых действий в Украине до окончания войны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал Картаполов в разговоре с «Лента.ру».

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что обратится к президенту и министру обороны РФ с просьбой ротировать мобилизованных. «Во время частичной мобилизации и от Минобороны, и от меня звучало, что мобилизация проходит на 6 месяцев. Но сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно», — заявил Дрозденко.

«Если губернатор призывает к ротации, то за счет чего? Новой мобилизации точно не будет, идет набор контрактников», — отреагировал на предложение Дрозденко депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он также добавил, что новая мобилизация будет «очень неэффективной» и российская экономика лишится рабочих рук.

Ротировать мобилизованных будут за счет контрактников, отметил Картаполов. «Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», — объяснил депутат.

15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что контракты с вооруженными силами подписали уже 300 тыс. человек.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего за полтора месяца, по данным Минобороны РФ, на фронт было отправлено 300 тыс. человек. Позднее президент поручил предоставлять мобилизованным 14-дневные отпуска раз в полгода. При этом в отпуск не входит время, необходимое для проезда к месту его использования и обратно.

Между тем российской армии уже не хватает мобилизованных прошлой осенью, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). По их оценкам, в августе у России могли закончиться стратегические резервы. По данным американской разведки, только убитыми войска РФ потеряли 120 тыс. человек, а с учетом раненых потери достигли 300 тыс. с начала полномасштабного вторжения.

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