закрыть
15 сентября 2023, пятница, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фильм «Барби» предложили выдвинуть на «Оскар»

  • 15.09.2023, 21:03
Фильм «Барби» предложили выдвинуть на «Оскар»

Киноэксперты полагают, что «Барби» может претендовать на несколько номинаций.

Warner Bros. предложила Американской киноакадемии включить фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг в список номинантов на премию Оскар. Об этом сообщает Variety.

Лента сможет претендовать на награду в категории «Лучший оригинальный сценарий», а сыгравший Кена актер Райан Гослинг — на номинацию «Лучшая мужская роль второго плана».

Кроме того, киноэксперты полагают, что «Барби» может претендовать еще на несколько номинаций — например, в категориях «Лучшая песня», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм года».

Окончательный список номинантов на «Оскар» будет известен после голосования членов киноакадемии, которое состоится 11 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох