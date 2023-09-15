Фильм «Барби» предложили выдвинуть на «Оскар» 15.09.2023, 21:03

Киноэксперты полагают, что «Барби» может претендовать на несколько номинаций.

Warner Bros. предложила Американской киноакадемии включить фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг в список номинантов на премию Оскар. Об этом сообщает Variety.

Лента сможет претендовать на награду в категории «Лучший оригинальный сценарий», а сыгравший Кена актер Райан Гослинг — на номинацию «Лучшая мужская роль второго плана».

Кроме того, киноэксперты полагают, что «Барби» может претендовать еще на несколько номинаций — например, в категориях «Лучшая песня», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм года».

Окончательный список номинантов на «Оскар» будет известен после голосования членов киноакадемии, которое состоится 11 января.

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