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Лукашенко пожаловался Путину на бедность

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  • 15.09.2023, 21:19
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Лукашенко пожаловался Путину на бедность

И предложил дружить «на троих» с Ким Чен Ыном.

Александр Лукашенко выразил интерес к трехстороннему сотрудничеству между Минском, Москвой и Пхеньяном. В ходе визита в Россию он заявил, что такое партнерство могло бы оказаться полезным для всех сторон.

«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия… Знаю, что интерес огромен у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы для Беларуси там найдется, учитывая те проблемы, которые существуют», — предложил Лукашенко президенту России Владимиру Путину.

Говоря о проблемах, диктатор затронул вопрос работы экономики.

«Пытались нас крепко наклонить — ничего не получилось. […] Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем», — считает Лукашенко.

Диктатор также сообщил о действиях, предпринятых для стабилизации ситуации на топливном рынке. «Были некоторые сложности на рынке по топливу — стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации. Сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина», — отчитался он.

Накануне, 14 сентября, на космодроме Восточный прошла первая с 2019 года встреча Путина и Ким Чен Ына. Руководитель КНДР выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе бороться с «империализмом». По данным США, Путин собирается получить от КНДР оружие и боеприпасы для армии, которой поставлена задача удержать оккупированные украинские территории.

«Я не думаю, что, начиная войну, Путин предвидел, что через полтора года ему придется попрошайничать по миру и просить о помощи мировых изгоев, таких, как Ким Чен Ын», — полагает официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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