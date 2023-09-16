Наступление на Крым: ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области 2 16.09.2023, 8:09

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У россиян нет ресурсов, чтобы держать фронт на этом направлении.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Освобожден населенный пункт Андреевка, успеха украинские воины добились также в районе Клещиевки, что ухудшает положение оккупационных войск в районе Бахмута.

Также защитники форсируют Днепр на Херсонщине, а у оккупантов, вероятно, не хватает сил на этом направлении, чтобы сдержать украинцев, если они начнут серьезное наступление. Об этом идет речь в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на заявления украинского Генерального штаба и других официальных лиц, аналитики ISW констатировали, что 14 сентября украинские воины освободили Андреевку в 10 км от Бахмута, а на следующий день, 15 сентября, добились «неустановленного частичного успеха» в районе Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

При этом 3 отдельная штурмовая бригада, воины которой выбивали оккупантов из Андреевки, заявила о полном разгроме находившихся там подразделений 72 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ после окружения населенного пункта.

«Подразделения 72-й бригады ранее понесли большие потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали», – отмечено в статье ISW.

Бои на Бахмутском направлении продолжаются. При этом, как заявили в 3 ОШБр, освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута.

При этом в среде российских «военкоров» события вокруг Андреевки вызвали «разброд и шатание». Многие российские источники, констатируют в ISW, либо полностью отрицали освобождение ВСУ этого населенного пункта, либо утешали себя и свои аудитории тем, что вследствие полного разрушения Андреевки контроль над населенным пунктом для Украины является тактически незначительным достижением, а Россия, мол, контролирует высоты к востоку от этого села.

Однако некоторые российские «военкоры» не смогли скрыть тревогу из-за новостей из Андреевки.

«Отдельные российские блогеры признали, что тактическая ситуация российских войск к югу от Бахмута ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут представлять угрозу российской группировке в Бахмуте», – пишет ISW.

Нет единства в среде российских «военкоров» и относительно ситуации в Клещиевке. Пока большинство из них утверждают, что населенный пункт контролируют российские войска, один из «военкоров» заявил, что украинские силы вытеснили оккупантов из Клещиевки и пытаются закрепиться в населенном пункте.

Еще один военный блогер также утверждал, что украинские воины предприняли попытку зайти в сам Бахмут с юго-запада – по его словам, безуспешно.

«Российские войска контратаковали в районе Бахмута, но 15 сентября не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска продолжают безуспешные попытки прорвать оборону Украины в районе Богдановки (7 км к северо-западу от Бахмута) и пытаются восстановить утраченные позиции возле Ягидного (2 км к северу от Бахмута).

Также в Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике в районе Вербово (18 км к юго-востоку от Орехова).

Не меньше Бахмутского направления тревожит россиян также Херсонщина. Некоторые российские «военкоры» жаловались на то, что украинские военные форсировали Днепр 14 и 15 сентября. Также их беспокоит усиление активности Сил обороны Украины на островах в дельте Днепра в районе Антоновского моста: украинские воины, возмущаются «военкоры» из РФ, готовят позиции для будущего наступления на оккупированной части Херсонщины.

И аналитики ISW констатируют: основания для тревоги у россиян на Херсонщине действительно есть. У оккупантов на левобережье возник дефицит живой силы и «снарядный голод».

«Российские силы, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от значительного нападения украинской армии на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую область. Один российский военный блогер признал, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных значительных операций по переправе через реки в этом районе, в частности из-за нехватки снарядов для артиллерийской подготовки», – отметили аналитики.

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