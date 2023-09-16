«Муж сказал, что красавицы должны вдохновлять, а не готовить борщ» 6 16.09.2023, 9:31

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Как живет белоруска, которую признали самой красивой замужней женщиной в мире.

Про таких женщин, как Лана Глумакова, говорят self-made woman. Белоруске 41 год, у нее двое детей, муж и отличная карьера, которую дополняет звание самой красивой замужней женщины планеты. В 2022-м в Афинах проходил конкурс Mrs. Europe Globe, где представительница Беларуси одержала свою первую громкую победу. А в июне этого года в Калифорнии женщину признали самой красивой в мире — корона снова улетела в Беларусь.

Журналисты onliner.by узнали, с какими обязательствами Лана вернулась домой, как относится к бодипозитиву и сколько времени тратит на быт.

Лана Глумакова живет в Гродно. В родном городе она управляет рекламным агентством и спа-салоном, организует благотворительные проекты, пишет стихи и растит двоих сыновей-подростков (14 и 19 лет). В последнее время к списку дел добавились также фотосессии и медийная активность.

Неожиданно свалившаяся на нее популярность белоруску нисколько не тяготит. Лана признается, что ее стали чаще узнавать на улицах — и это приятно.

Предложения выйти на подиум поступали девушке со времен студенчества, но Лана долгое время отказывалась.

— Мне хотелось, чтобы жюри оценивало не только внешность и походку, но и талант, артистизм, личностные достижения. А это отражает концепцию конкурсов для замужних дам — не для мисс. Если свободных девушек оценивают лишь внешне, то для миссис как раз таки важны статус и положение в обществе.

Уже после замужества и рождения детей белоруска решила, что все же готова показать себя миру — в 2018 году подала заявку на один из столичных конкурсов красоты. Там длинноногую девушку заметила Светлана Кузнецова, победительница Mrs. Globe 2017, которая предложила Лане выдвинуть свою кандидатуру на этот же конкурс. Оказывается, этого было достаточно для участия (предварительных этапов в Беларуси не проводят).

В 2020-м коронавирус смешал все карты и соревнование отменили, однако спустя два года Лана предприняла еще одну попытку.

— В октябре 2022-го я представляла нашу страну в Афинах, где должны были выбрать самую красивую замужнюю женщину Европы. Можно сказать, это такой промежуточный этап основного, мирового конкурса. Интересно, что конкурс проходил на обычном рынке: днем там торговали продуктами, а вечером на подиум выходили мы. Как объяснили организаторы, такая необычная площадка символизировала разруху, пандемию и хаос, а мы олицетворяли собой пример красоты и надежды на лучшее. В итоге победа осталась за мной, и уже спустя полгода в качестве Mrs. Europe Globe я отправилась в Америку, — вспоминает Лана.

Конкурс Mrs. Globe считается одним из самых престижных соревнований в мире для состоявшихся женщин. Не столь важен замужний статус, скорее имеют значение красота и личность каждой из участниц, уверяет Лана. Женщины могут быть замужем, в разводе или даже без пары. Наличие детей желательно, но не обязательно.

«Мой титул — это еще одна работа»

Побороться за титул в Калифорнию приехали более полусотни женщин. Конкурс был разделен на три категории: для участниц старше и младше 45 лет, а также для дам plus size.

Жили конкурсантки не на побережье Тихого океана, как можно подумать, а… в пустыне. По словам Ланы, это был большой комплекс с полями для гольфа, что затрудняло передвижение. Если повезет, участниц могли подвезти на гольф-карах, если же нет, надо было ходить по много километров пешком.

Сам конкурс для Глумаковой прошел не без эксцессов. В тот вечер, когда нужно было рассказывать о себе, у белоруски оставалось всего полчаса, чтобы переодеться. И вот представьте: финал, ты изо всех бежишь сил в номер, а там табличка — «Не входить в течение двух часов. Дезинфекция».

— На свой страх и риск я все-таки забежала в номер, надела платье и с незашнурованным корсетом понеслась на прическу. Вдохнула, выдохнула — и вышла на сцену как ни в чем не бывало, — делится воспоминаниями о приключениях того вечера героиня. — Быть королевой — это не про корону, а про чувство собственного достоинства в разных ситуациях.

Победительница конкурса Лана Глумакова вместе с первой и второй вице-миссис (Казахстан и Израиль)

Первыми о победе на престижном международном конкурсе узнали подписчики. У Ланы оставался 1% батареи, и она решила не звонить близким за океан, а сообщить новость через Instagram. Сами же участницы отреагировали на победу соперницы бурно, но по-доброму.

— Никаких гадостей никто никому не делал, девочки искренне помогали друг другу на протяжении всего конкурса. Когда в финале прозвучало мое имя, они подходили и говорили о том, что я этого достойна, — вспоминает Лана.

После конкурса белоруска получила не только всеобщее признание и известность, но и массу обязательств. Несмотря на то что победа не предусматривает денежного вознаграждения, а контракт — оплаты, график Глумаковой расписан на год вперед. Миссис Земной шар должна быть на виду, активно вести соцсети и участвовать в фотосессиях, не забывать про благотворительность и рабочие поездки по миру.

— Сейчас у меня запланировано по два-три мероприятия в месяц. Это как еще одна работа, — признается Лана.

«Открывая собственный бизнес, я таскала ящики с пивом»

В Гродно у Ланы насыщенная жизнь — два полноценных бизнеса. Девушка уверяет, что добилась всего сама, у нее простые родители: отец из сферы сельского хозяйства, мама была учителем русского языка и литературы. В выпускном классе девушка хотела стать актрисой, но отец не поддержал ее решение, и Лана поступила на факультет иностранных языков.

После университета девушка вышла замуж и ушла в декрет, а уже спустя год устроилась на работу в одно из рекламных агентств Минска. Получив опыт, Лана вернулась в Гродно и вместе с подругой открыла креативное агентство.

— Денег у нас не было вообще. Когда выбирали название, смеялись и хотели остановиться на варианте «Без штанов», ведь это как нельзя лучше отражало ситуацию. Опять же креативно, — улыбается героиня.

Белоруска вспоминает, что поначалу ей самой приходилось таскать тяжелые стойки и даже ящики с пивом для разных промоакций. Со временем дела наладились, пространство расширилось, и заказов стало больше.

Когда первому бизнесу исполнилось 10 лет, было решено открыть второй. Сферу красоты Лана выбрала неспроста: ей хотелось иметь собственный уютный спа-уголок в родном городе.

— Наши клиенты — это 80% женщин и 20% мужчин с достатком выше среднего. В салоне много услуг на разный кошелек — от самой дешевой (детский маникюр за 20 рублей) до самой дорогой (уходовая процедура для лица за 530 рублей). Конечно, не все могут позволить себе отдых подобного формата. Но если спа — это скорее прихоть, то стрижка или маникюр — уже необходимость, — рассуждает белоруска.

«Муж сказал, что красавицы должны вдохновлять, а не готовить борщ»

Роль бизнес-леди Лана сочетает с обязанностями жены и мамы двоих сыновей. Говорит, что от дефицита мужского внимания никогда не страдала: в школе ее забавляли анекдотами и забрасывали валентинками, а в университете дарили цветы.

— Сейчас ведь как: если парень подарит одну розу, это непременно вызовет негодование. Я же, будучи студенткой, прекрасно понимала, что позволить себе целый букет могут немногие, ведь это роскошь. Радовалась и одной розе от мальчика, который мне нравился.

Самый романтичный поступок для будущей Mrs. Globe сделал муж, с которым Лана познакомилась на одной из деловых встреч. Для белоруски это второй брак.

— Сергей поехал в горы кататься на лыжах, и это как раз совпало с Днем всех влюбленных. Поскольку большинство мужчин скептически относится к подобным праздникам, ничего сверхъестественного я не ожидала. Однако просыпаюсь, беру телефон и вижу горный пейзаж с огро-о-омным сердцем на снегу! Это было безумно приятно.

Супруг Ланы работает руководителем в крупной фирме и считает, что «красавицы обедов не готовят; они готовят восхищение, а не борщ». Поэтому уборкой отчасти занимается помощница, а с готовкой белоруске иногда помогает мама.

— Если бы супруг сказал мне все бросить и заниматься домом, я бы не смогла. Мне очень важно себя реализовывать, что-то создавать… А что касается хозяйства, то да, с уборкой нам помогают, а завтраки мы готовим по очереди. На обед можем выйти в город или заказать доставку.

Сохранять хорошую форму Лане помогает правильное питание, которого она придерживается уже много лет. К алкоголю относится нейтрально. Говорит, что на ее настроение он не влияет.

Из особых гастрономических предпочтений у белоруски — средиземноморская кухня, блюда из рыбы и морепродуктов, овощи. Также Лана признается, что очень любит… помидоры с солью (и все блюда из них). Супруг тоже придерживается правильного питания и сидит на особой диете — «для здоровья».

«За брендами не гонюсь. Спокойно могу купить платье в массмаркете»

Много времени бизнес-леди уделяет спорту: занимается пять раз в неделю — как в зале, так и дома. Благодаря этому удается поддерживать комфортный вес — 64 килограмма при росте 180 сантиметров. Уходовые процедуры включают в себя поход к косметологу и массажисту (раз в неделю), маникюр, педикюр, маски и обертывания.

Гардероб состоит в основном из вещей белорусских дизайнеров, но есть в нем и платья из массмаркета.

— Я люблю шить наряды на заказ, потому что не всегда получается найти что-то на мой рост. Также спокойно могу зайти в любой магазин, увидеть «свою» вещь, купить и впоследствии дополнить ее аксессуарами. Я не гонюсь за брендами, главное, чтобы вещь сидела хорошо. Правда, одно и то же платье надеваю нечасто: надоедает… Только платьев у меня больше 70, я была бы рада гардеробу побольше, — улыбается белоруска.

Как показывают исследования, красивым людям чаще предлагают хорошую работу, высокую зарплату и прочие «плюшки». Озвучиваем это Лане — она соглашается. Но рекомендует не зацикливаться только на внешности.

— Во всем должна быть гармония. Даже если тебя признали самой красивой женщиной в мире, это не отменяет развитие, начитанность и расширение кругозора, — размышляет героиня. — Если женщина от природы не обладает выдающейся внешностью, но при этом ее козырь — это ум и интеллект, она всегда сможет преподнести себя так, что окружающие будут видеть в ней королеву.

— А как относитесь к бодипозитиву? — спрашиваем.

— Я люблю веселых и жизнерадостных людей, которые легко воспринимают жизнь и любят себя такими, какие они есть. Но при этом считаю, что истинная любовь к себе — это в первую очередь забота о собственном теле. А забота — это про ЗОЖ и спорт, а не про бургеры и картошку фри.

В планах на будущее у белоруски — «отрабатывать» новое звание, путешествовать и вдохновлять. Уже в сентябре Лану ждет конференция в Афинах, а в январе будущего года — промотур от конкурса Mrs. Globe на китайском острове Хайнань. В родном Гродно она проведет несколько благотворительных мероприятий, после чего станет членом жюри на национальных конкурсах по всему миру.

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