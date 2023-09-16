Зачем нужно раз в три дня класть лимон в раковину на кухне? 16.09.2023, 15:14

Эффект может приятно удивить.

У лимона есть множество применений на кухне. Одно из них — положить один ломтик этого фрукта в раковину. Возможно, это покажется вам странным, однако эффект может приятно удивить, пишет telegraf.news.

Кухонная раковина быстро загрязняется, и некоторые ее части очень трудно очистить без соответствующих средств. Например, в сливном отверстии часто скапливается налет, который не только выглядит некрасиво, но и может издавать неприятный запах.

Однако прежде чем покупать специализированные химические средства для борьбы с загрязнениями, попробуйте домашние средства.

Все, что вам нужно сделать, — это отрезать ломтик лимона и положить его в слив (предварительно стоит достать заглушку). Дело в том, что сок этого фрукта содержит мягкую кислоту, которая должна удалить накопившиеся загрязнения.

Более того, эфирные масла из кожуры избавятся от неприятных запахов.

Единственный недостаток этого трюка заключается в том, что необходимо часто менять дольки лимона. В соцсетях порекомендовали делать это каждые 2-3 дня, чтобы лимон в сливе не заплесневел. Ведь он будет постоянно контактировать с водой.

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