закрыть
16 сентября 2023, суббота, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Психиатрический эпизод»: зачем Путин на встрече с Лукашенко плел чепуху о танцах

  • 16.09.2023, 19:38
«Психиатрический эпизод»: зачем Путин на встрече с Лукашенко плел чепуху о танцах

Белорусский диктатор играл роль мебели.

Российский диктатор считает, что является специалистом во всех сферах. Так, во время встречи с белорусским коллегой Владимир Путин к чему-то заговорил о танцах.

Ведущий канала Ходорковский LIVE, российский оппозиционный журналист Сергей Асланян сказал «24 Каналу», что это довольно странный эпизод, потому что он скорее психиатрический.

«Очень наглядная иллюстрация к множеству отклонений. Серьезно обобщать подобным способом, путая танцы, какое-то силовое влияние... Это набор слов, не очень связанных по смыслу», – отметил Асланян.

Произошла ошибка.

Так, Путин заявил, что американцы «сами не умеют танцевать танго», потому что «стараются все решить с позиции силы», в том числе с помощью экономических санкций. Диктатор не только объединил несочетаемое – танцы и силовое влияние, но еще и перепутал происхождение танго – это не Северная Америка, а Южная.

«А дальше стандартный набор унижений насчет гопака и чужой дудки. Видимо, это было ключевой фразой», – считает Асланян.

Интереснее всего на этой клоунаде было наблюдать за Александром Лукашенко, которому якобы адресовался монолог Путина. Скорее всего, диктатор был чем-то вроде мебели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох