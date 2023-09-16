«Психиатрический эпизод»: зачем Путин на встрече с Лукашенко плел чепуху о танцах
- 16.09.2023, 19:38
Белорусский диктатор играл роль мебели.
Российский диктатор считает, что является специалистом во всех сферах. Так, во время встречи с белорусским коллегой Владимир Путин к чему-то заговорил о танцах.
Ведущий канала Ходорковский LIVE, российский оппозиционный журналист Сергей Асланян сказал «24 Каналу», что это довольно странный эпизод, потому что он скорее психиатрический.
«Очень наглядная иллюстрация к множеству отклонений. Серьезно обобщать подобным способом, путая танцы, какое-то силовое влияние... Это набор слов, не очень связанных по смыслу», – отметил Асланян.
Произошла ошибка.
Так, Путин заявил, что американцы «сами не умеют танцевать танго», потому что «стараются все решить с позиции силы», в том числе с помощью экономических санкций. Диктатор не только объединил несочетаемое – танцы и силовое влияние, но еще и перепутал происхождение танго – это не Северная Америка, а Южная.
«А дальше стандартный набор унижений насчет гопака и чужой дудки. Видимо, это было ключевой фразой», – считает Асланян.
Интереснее всего на этой клоунаде было наблюдать за Александром Лукашенко, которому якобы адресовался монолог Путина. Скорее всего, диктатор был чем-то вроде мебели.