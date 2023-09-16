Премьра оперы «Дикая охота короля Стаха» в постановке Белорусского свободного театра 16.09.2023, 20:34

Видеотрансляция.

У зрителей телеканала «Белсат» есть уникальная возможность присоединиться к просмотру крупнейшей белорусской театральной премьеры этого года – оперы «Дикая охота короля Стаха» в постановке Белорусского свободного театра.

Cогласно лицензионным требованиям, трансляция на YouTube доступна исключительно на территории Беларуси, Украины, Грузии, Армении, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Без территориальных ограничений трансляция будет вестись в спутниковом эфире и кабельных сетях телеканала «Белсат».

Солисты

Тамара Калинкина (сопрано),

Андрей Бондаренко (баритон),

Ирина Житинская (меццо-сопрано),

Александр Чувпило (тенор),

Александр Фаркушак (баритон),

Николай Губчук (баритон),

Елена Арбузова (сопрано).

Музыканты

Five-Storey Ensemble.

Актеры

Роман Шитько, Мария Сазонова, Юлия Шевчук, Павел Городницкий, Станислава Шаблинская, Сергей Кваченок, Екатерина Вострикова, Даниэла Коляда (только в видеопроекциях)

Команда создателей

Николай Халезин, режиссер, ответственный за драматургию и адаптацию оригинального текста;

Наталья Коляда, режиссер;

Андрей Коляда, рассказчик;

Виталий Алексеенок, дирижер;

Ольга Подгайская, композитор;

Андрей Хаданович, либреттист;

Мария Сазонова, хореограф;

Надя Саяпина, сценический дизайн, руководитель декорационного цеха;

Николай Халезин, сценический дизайн;

Анастасия Рябова, художник костюмов;

Анастасия Мяделец-Теуш, дизайнер масок;

Питер Смол, художник света;

Дмитрий Гук, дизайнер видео.

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