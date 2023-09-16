Премьра оперы «Дикая охота короля Стаха» в постановке Белорусского свободного театра
- 16.09.2023, 20:34
Видеотрансляция.
У зрителей телеканала «Белсат» есть уникальная возможность присоединиться к просмотру крупнейшей белорусской театральной премьеры этого года – оперы «Дикая охота короля Стаха» в постановке Белорусского свободного театра.
Cогласно лицензионным требованиям, трансляция на YouTube доступна исключительно на территории Беларуси, Украины, Грузии, Армении, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Без территориальных ограничений трансляция будет вестись в спутниковом эфире и кабельных сетях телеканала «Белсат».
Солисты
Тамара Калинкина (сопрано),
Андрей Бондаренко (баритон),
Ирина Житинская (меццо-сопрано),
Александр Чувпило (тенор),
Александр Фаркушак (баритон),
Николай Губчук (баритон),
Елена Арбузова (сопрано).
Музыканты
Five-Storey Ensemble.
Актеры
Роман Шитько, Мария Сазонова, Юлия Шевчук, Павел Городницкий, Станислава Шаблинская, Сергей Кваченок, Екатерина Вострикова, Даниэла Коляда (только в видеопроекциях)
Команда создателей
Николай Халезин, режиссер, ответственный за драматургию и адаптацию оригинального текста;
Наталья Коляда, режиссер;
Андрей Коляда, рассказчик;
Виталий Алексеенок, дирижер;
Ольга Подгайская, композитор;
Андрей Хаданович, либреттист;
Мария Сазонова, хореограф;
Надя Саяпина, сценический дизайн, руководитель декорационного цеха;
Николай Халезин, сценический дизайн;
Анастасия Рябова, художник костюмов;
Анастасия Мяделец-Теуш, дизайнер масок;
Питер Смол, художник света;
Дмитрий Гук, дизайнер видео.