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«Он ведь с душой! Садишься — и тебя словно уносит в молодость»

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  • 17.09.2023, 9:58
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«Он ведь с душой! Садишься — и тебя словно уносит в молодость»

Белорус показал коллекционный 40-летний «Москвич-2140» в идеальном состоянии.

Олегу из Гродно — 58 лет. Мужчина работает доцентом в Гродненском государственном медицинском университете. А все свое свободное время посвящает любимому хобби — восстановлению советских автомобилей. В прошлом году даже зарегистрировал YouTube-канал «Капсула времени», где рассказывает о советском автопроме и не только, пишет av.by.

В гараже гродненца есть и небольшая коллекция советского автопрома, и современные иномарки. Но особая любовь у Олега к советскому автомобилю — «Москвичу-2140». Чем так увлекла машина доцента и сколько пришлось отдать за 40-летнего «старичка» без пробега — в нашем репортаже.

— Он ведь с душой! Вот садишься в него, и запах там особенный! Словно уносит тебя в молодость, — эмоционально начинает рассказ Олег про свой автомобиль.

К особенным запахам мы вернемся позже, а пока узнаем об истории появления в семье доцента советского «старичка». Неужели правда, что 40-летний представитель минувшей эпохи не бит и не крашен? А на одометре — оригинальный пробег?

— Первый ГАЗ-69, который появился у отца, был списанным с какого-то предприятия. Мы его вместе восстанавливали. Помню, был еще школьником, а уже вовсю крутил гайки! — вспоминает Олег. — Потом таких автомобилей было несколько, а еще появилась «Волга-21», за ней — «Москвич»…

Так с конца 1990-х у Олега появилось хобби — реставрировать автомобили. Покупал по объявлению или среди знакомых. Доводил до блеска и лоска советских «ветеранов». О том, что на соседней улице стоит «Москвич-2140», который практически не ездил, Олег узнал случайно.

— Хозяин очень берег его! Автомобиль был в идеальном состоянии. Но когда хозяина не стало, машину продал мне его сын, — вспоминает собеседник.

— О цене говорить не хочу. Но скажу так: стоил он в десять раз дороже, чем мог бы стоить советский старый «Москвич», и в десять раз дешевле, чем новое китайское авто, — выводит финансовую формулу доцент.

К слову, покупал этот автомобиль Олег в качестве свадебного подарка своему сыну.

— Можно было что-то и подороже взять, но души бы там не было! А здесь она есть, — убежден гродненец. — На свадьбе к машине подходили друзья сына и плакали, глядя на «Москвич»! Для меня было удивлением, что и для молодежи такие машины что-то значат… Ладно я — вырос на них, считай! А здесь молодежь, — восхищенно рассказывает Олег.

В город на «Москвиче» мужчина выбирается нечасто. Говорит, жалко машину так эксплуатировать! Выгуливают раритет только на коротких поездках, чтоб прочувствовать особую атмосферу и отдохнуть душой. Люди, увидев такой необычный привет из прошлого, расплываются в широкой улыбке:

— «Москвич-2140» — великолепный автомобиль для городских прогулок. На нем без труда можно двигаться в городском потоке и не бояться перестроиться или кого-то обогнать. Обзорность на высоте — едешь, как в аквариуме! В таких авто и парктроники не нужны. А вот чтоб за город куда выехать, так это уже лучше на «Оке».

— У вас и «Ока» есть?

— Две! Одна — 1998 года, другая — 2000-го. Есть на зимней резине, есть на летней. И чтобы не менять резину, я меняю автомобиль! Мы на них по Беларуси катаемся, — улыбается собеседник. — Правда, жене страшновато немного. Есть на М6 участки с разрешенной скоростью 120 км/ч. Крутим мотор до отсечки! А ведь для «Оки» это максимальная скорость! Двигатель ревет, но едет. А вот на «Москвиче» жалко почему-то выезжать далеко…

Под лобовым стеклом «Москвича» замечаем табличку: «1983 год. Полный оригинал. Не красился. Не восстанавливался, не реставрировался. «Москвич», которым можно гордиться».

То, что владелец гордится своим автомобилем, мы уже поняли. И тут, надо признаться, есть чем.

— Пробег действительно оригинальный? — задаем любимый вопрос перекупов.

— Ну конечно! Когда я его покупал, на одометре было вообще 16 тысяч километров! Сейчас вот 18 900! Здесь вообще все родное. Мы ничего не меняли: ни по запчастям, ни по обшивке. Только если какую-то резиновую мелочовку, и ту из-за старости. Ну и карбюратор немного регулировали. Даже колеса — и те свои! 1983 года выпуска.

— Радиоприемник тоже свой. Он, правда, не ловит ультракороткие волны, но нестрашно. Видите, какая обшивка? Красный цвет в салоне из экокожи был только до 1983 года, дальше уже «Москвичи» начали выпускать с черным салоном.

Кстати, насчет цвета. У машины — очень редкий окрас. Не то зеленый, не то оливковый…

— Это цвет «валаам» — серо-зеленый. Достаточно редкий, но при этом очень красивый.

Под капотом у советского «Москвича-2140» — полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 75 лошадиных сил. Со слов хозяина, машина и сейчас заводится с полуоборота. Даже если постоит без движения несколько месяцев.

— Я, когда езжу на «Москвиче», общаюсь с ним! Здесь ведь особая атмосфера. Чувствуете ее?

Присаживаемся в ярко-красный салон советского автомобиля. И здесь нас накрывает ностальгия. Теперь мы понимаем, про какой запах говорил владелец советского раритета. Нас словно уносит в самое начало девяностых. Когда тебе всего лет восемь. И ты мчишься с родителями по пыльным улицам дачного товарищества. В багажнике — рассада помидоров… А через узкую щелочку открытого окна пробивается поток майского воздуха.

— Такой автомобиль и эксплуатировать жалко! — возвращает нас в реальность Олег. — Хочется, чтоб он как можно дольше сохранял свой первоначальный вид. Вот на выставку поехать и людям показать — так это пожалуйста! В этом году были на фестивале «Лакацыя», собрал мой «старичок» много вокруг себя зрителей. Оно и понятно: такие машины сейчас редкость.

Есть мечта — купить еще один «Москвич», так как запчастей много оставалось. Надо искать. Хорошие старые машины находишь по знакомым, а не по объявлениям. Ездишь и уговариваешь. Предлагаешь чуть больше, чем другие, — говорит Олег.

Уходя, мы еще раз попросились за руль этой знаковой советской машины. Удивительно, как автомобиль, переживший четыре десятка лет, смог сохранить в себе особенный запах, способный в одну секунду унести тебя в детство. Вот уж правда: «Москвич», которым нужно гордиться.

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