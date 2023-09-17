Разгром россиян в Андреевке: в 72-й бригаде РФ осталось всего трое выживших 3 17.09.2023, 14:41

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Крупное военное соединение оккупантов фактически перестало существовать.

Продолжает поступать информация о разгроме 72-й мотострелковой бригады российской армии, которая в результате боев на Бахмутском направлении фронта была уничтожена практически в полном составе и физически прекратила свое существование.

Блогер Василий Максимов на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал скриншоты переписки с воином ВСУ, который участвовал в боях за Андреевку, пишет dialog.ua.

По его словам, после зачистки Андреевки остатки выживших российских военных 72-й ОМСбр были окончательно перебиты.

«Сообщает товарищ из-под Бахмута - после зачистки Андреевки окончательно выяснилось, что 72 ОМСбр ВС РФ фактически прекратила свой славный боевой путь», - отмечает блогер.

В переписке украинский военный отмечает, что в живых из целой бригады осталось всего 2-3 человека.

Погибли практически все оккупанты, включая командира бригады, труп которого упакован в пакет для последующего обмена.

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