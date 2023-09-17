Разгром россиян в Андреевке: в 72-й бригаде РФ осталось всего трое выживших

Разгром россиян в Андреевке: в 72-й бригаде РФ осталось всего трое выживших3
- 17.09.2023, 14:41
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Крупное военное соединение оккупантов фактически перестало существовать.
Продолжает поступать информация о разгроме 72-й мотострелковой бригады российской армии, которая в результате боев на Бахмутском направлении фронта была уничтожена практически в полном составе и физически прекратила свое существование.
Блогер Василий Максимов на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал скриншоты переписки с воином ВСУ, который участвовал в боях за Андреевку, пишет dialog.ua.
По его словам, после зачистки Андреевки остатки выживших российских военных 72-й ОМСбр были окончательно перебиты.
«Сообщает товарищ из-под Бахмута - после зачистки Андреевки окончательно выяснилось, что 72 ОМСбр ВС РФ фактически прекратила свой славный боевой путь», - отмечает блогер.
В переписке украинский военный отмечает, что в живых из целой бригады осталось всего 2-3 человека.
Погибли практически все оккупанты, включая командира бригады, труп которого упакован в пакет для последующего обмена.