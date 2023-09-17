Осенний отдых в Беларуси: названы самые красивые и таинственные места 17.09.2023, 15:38

Список необычных атмосферных мест.

Наступившая осень — это вовсе не повод сидеть дома без путешествий и ярких впечатлений. Если в этом году не получилось поехать за границу, то значит, нужно придумать, куда отправиться в пределах нашей страны. Такая поездка обойдется значительно дешевле, а эмоций будет не меньше. Myfin.by собрал 8 необычных атмосферных мест в Беларуси, в которые можно отправиться прямо сейчас.

Усадьба Тышкевичей

Где находится: город Логойск.

Если минские места отдыха уже поднадоели и хочется разнообразия, то стоит обратить внимание на старинный парк в Логойске. Это живописное и атмосферное место с высокими холмами, рекой, водопадами и ключами чистой воды.

В парке находятся руины усадьбы Тышкевичей, которая была построена в 1815 году. Во время ВОВ она, к сожалению, была разрушена. Осталось от нее не так уж и много, но это только добавляет особую атмосферу таинственности парку. Здесь, кстати, часто проводятся городские праздники и гуляния. Недалеко от парка можно найти церковь и стадион. Получилось отличное место для спокойных семейных прогулок на свежем воздухе в тишине и спокойствии.

Стоимость поездки. Вход в парк бесплатный, поэтому придется заплатить только за дорогу — 8−10 рублей на одного человека в обе стороны (на маршрутке). Дорога из Минска займет 40−60 минут.

Болото Ельня

Где находится: Витебская область, Миорский и Шарковщинский районы.

Увидеть своими глазами крупнейший массив болот в нашей стране можно в Миорском районе. Огромная территория включает в себя большое количество озер и болот. Здесь можно встретить редкие растения, которые занесены в Красную книгу, или посмотреть на птиц, которые тут обитают (около 130 видов). Для посетителей предусмотрены экотропы и созданы маршруты для пеших прогулок. Впечатления от необычных и, казалось бы, космических пейзажей трудно передать словами — это нужно увидеть своими глазами.

Кстати, в Миорах, которые находятся недалеко от заказника, можно посмотреть костел Вознесения Девы Марии (памятник архитектуры неоготики, который был построен в 1907 году). В нем хранятся редкие иконы, которые увидите во время посещения.

Стоимость поездки. Самый простой вариант добраться — это собственный автомобиль. Дорога займет около 4 часов. Есть и готовые туры от компаний, их стоимость — от 75 рублей на одного человека. Вход в сам заказник бесплатный (при желании можно сделать денежный перевод в качестве поддержки), дополнительно можно заранее заказать платные экскурсии.

Любчанский замок

Где находится: Гродненская область, Новогрудский район, поселок Любча.

Не будем предлагать в нашей подборке посмотреть Мирский или Несвижский замки, так как вы уже наверняка там побывали. Посмотрим на менее популярный, но интересный вариант для поездки — Любчанский замок. Это историческое архитектурное здание было построено во второй половине XVI века.

На данный момент замок находится в стадии реставрации, но это не помешает насладиться пейзажем с видом на реку Неман (самый красивый вид на нее открывается с замковой горы). Территория не очень большая, но особую атмосферу прочувствовать тут точно можно.

Стоимость поездки. На личном транспорте дорога из Минска займет около 1,5−2 часов. Маршрутное такси из столицы и обратно обойдется минимум в 32 рубля на одного человека. За вход на территорию платить не нужно.

Парк интерактивной истории «Великое княжество Сула»

Где находится: Минская область, Столбцовский район, Литвенский сельсовет, деревня Сула.

Стать настоящим путешественником во времени можно, если посетить «Великое княжество Сула». Необычное место в Беларуси, которое сразу же окунет посетителей в историю. Здесь можно увидеть, как жила белорусская шляхта, прогуляться по площадке славянских культов, посмотреть экспозицию истории, образования и просвещения на белорусских землях.

И это еще не все! Все желающие могут посетить аптеку с травами и винные погреба. Отдых получится не только интересным, но и полезным — никаких скучных лекций по истории. Все можно увидеть своими глазами. Если хочется просто прогуляться и подышать свежим воздухом, то «Великое княжество Сула» подойдет и для этих целей. Кстати, расположено оно на берегу озера, поэтому живописные виды посетителям обеспечены.

Стоимость поездки. Добраться до парка можно на автомобиле или маршрутке (стоимость билетов — от 16 рублей на одного человека туда-обратно). По времени поездка займет около часа в одну сторону. Цена входного билета для взрослых — 30 рублей, для школьников — 15 рублей. Отдельно оплачивается экскурсионное обслуживание (25−40 рублей), аренда беседок (от 40 рублей в час), конная прогулка (15 рублей), рыбалка (15 рублей) и другие развлечения.

Музей-усадьба «Пружанский палацик»

Где находится: Брестская область, город Пружаны.

Еще одно место в Беларуси, о котором вы могли не знать. Музей с интересными экспозициями располагается в усадьбе в стиле модерн (построена в середине XIX века). Большая часть помещений доступна для посещения гостей: в комнатах есть мебель, коллекции и другая атрибутика прошлых времен.

После посещения экспозиции можно прогуляться на свежем воздухе, так как территория усадьбы довольно просторная. Кстати, если не уверены, что вам понравится в этом месте, можно посмотреть виртуальный тур на сайте «Пружанского палацика».

Стоимость поездки. Доехать до Пружан можно примерно за 3,5−4 часа на личном автомобиле. Если ехать из Минска, то, скорее всего, придется делать пересадку в Бресте. Цена за путь составит около 50 рублей (автобус в обе стороны). Дополнительно придется заплатить за автобус, который довезет из Бреста в Пружаны, — около 15−20 рублей (в обе стороны). Стоимость входа в усадьбу — 5 рублей, для школьников и пенсионеров — 3−4 рубля. Дополнительно оплачивается экскурсия — 18 рублей, квест-игра — 20 рублей, лекция — 10 рублей.

Белорусская пещера

Где находится: Витебская область, Глубокский район (возле деревни Сахновичи).

Пещера — это уже что-то необычное и уникальное, особенно для Беларуси. Однако такой объект все-таки можно найти и у нас. О пещере ходят различные легенды, которые касаются спрятанных сокровищ и кладов. Правда, пока это больше похоже на красивую сказку.

Если хочется увидеть что-то необычное, то посещение пещеры — это отличный вариант. Правда, приготовьтесь ходить по крутым склонам и узеньким тропинкам, чтобы добраться до нее. Да и сам вход в пещеру достаточно узкий, правда, это никому не помешало посмотреть на нее изнутри. Это место не успели превратить в туристический объект с большим количеством гостей, что обещает спокойный отдых. А после самой пещеры можно прогуляться вдоль озера, которое находится неподалеку.

Стоимость поездки. Заплатить придется только за дорогу, так как вход в пещеру никто не контролирует. Выбирать стоит собственный автомобиль. Путь займет около 3 часов. На маршрутке придется добираться с несколькими пересадками, поэтому дорога займет много времени.

Водопад на реке Вята

Где находится: Витебская область, Миорский район, река Вята вблизи деревня Прудники.

Водопад, который по праву можно считать одним из самых красивых в Беларуси. Находится он на месте старой заброшенной мельницы, от которой ничего не осталось. Для купания уже поздновато, зато можно сделать красивые фото на память и уединиться с природой под шум воды.

Рядом есть и беседка, поэтому будет где остановиться ненадолго, чтобы отдохнуть после дороги. Любителям живописных пейзажей однозначно рекомендуем к посещению. Правда, многие жалуются на тернистый путь к водопаду: грязные дороги, ямы, лужи.

Стоимость поездки. Оплатить придется только дорогу. Добираться придется на собственном автомобиле, указав координаты водопада. Дорога из Минска составит примерно один час. За вход на территорию платить не нужно.

Березинский биосферный заповедник

Где находится: Витебская область, Лепельский район, Домжерицы.

Последнее место в нашей подборке (но точно не по значимости) — Березинский биосферный заповедник. Если хотите уединиться и насладиться красотой белорусской природы, то это как раз подходящее место. Здесь посетителей ждут огромные территории леса, озера, луга, музеи. Основан заповедник был практически 100 лет назад (98, если быть точными).

В этом месте обитают редкие виды птиц, животных, рыб, растений. Многие из них занесены в Красную книгу. Одна из важных достопримечательностей места — Березинская водная система. Здесь проводятся различные экскурсии (пешие, велосипедные, водные и другие). Можно посетить музеи, экологические тропы, вольеры с животными. В общем, отдых получится насыщенным и познавательным.

Стоимость поездки. Добраться до заповедника можно на личном транспорте. Дорога займет около 2 часов. Также можно поехать на автобусе или маршрутке до Витебска и там сделать пересадку (около 36−40 рублей за дорогу туда/обратно).

Дополнительно придется оплатить проживание — от 145 рублей в сутки, входные билеты в музеи, вольеры и прохождение трассы — 3−20 рублей.

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