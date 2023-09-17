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«Гражданская война» в РФ: вооруженные люди на вертолетах захватили нефтяную компанию под Иркутском

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  • 17.09.2023, 19:43
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«Гражданская война» в РФ: вооруженные люди на вертолетах захватили нефтяную компанию под Иркутском

Фирма принадлежит российскому миллиардеру с белорусскими корнями.

Ослабевший Кремль уже не в состоянии контролировать периферию, где начались локальные войны за активы. В Иркутской области РФ вооруженная группировка со стрельбой осуществила рейдерский захват нефтяной компании «Дулисьма».

О событии рассказал российский ресурс SHOT, передает Диалог.UA.

Инцидент случился еще в начале сентября, однако о нем стало известно только сейчас. Как сообщается, более 20 вооруженных бойцов в масках прилетели на предприятие на вертолетах и захватили его, завладев всей документацией и поставив во главе своего человека.

Половину сотрудников компании уложили на землю, еще половину приставили к стенке.

МВД Иркутской области отстранилось от происшествия, уверяя, что это якобы всего лишь результат спора двух собственников нефтяного предприятия. Более того, правоохранители уверяют, что в операции по захвату «Дулисьмы» участвовал спецназ, выполняя решение суда.

Очевидцы сообщают, что спецназа там не видели. Группировка, напавшая на компанию, представилась «ЧОПовцами».

Известно, что «Дулисьма» принадлежит российскому миллиардеру, экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который имеет белорусские корни. В последние годы он (пал в немилость российских силовиков , в частности ФСБ. Он находится под следствием по обвинению в хищении средств у своего банка. Более того, в 2022 году у Хотина таким же образом было отжато предприятие «Каюм нефть».

Как писал сайт Charter97.org, в Бурятии произошла стрельба между полицией и «черными» искателями нефрита. На видео, которое попало в сеть, буряты в ответ на угрозу полиции открыть огонь, заявили, чтобы те ехали «стрелять в Украину».

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