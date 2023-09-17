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Дешевле средней столичной двушки: 5 домов под Минском, куда можно переехать, продав квартиру

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  • 17.09.2023, 21:51
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Дешевле средней столичной двушки: 5 домов под Минском, куда можно переехать, продав квартиру

Это современные дома со всеми удобствами.

Сейчас квартиры в Минске стоят столько, что можно позволить купить целый дом за эти деньги. Средняя цена предложения двухкомнатных составляет почти $89 тысяч. И в пределах 20 километров от столицы за такую сумму можно найти больше 400 предложений частных домов, куда можно переехать. Журналисты myfin.by выбрали современные дома со всеми удобствами.

Деревня Седча, $65 000

Технически этот дом находится в 20 километрах от Минска, но если попытаться проложить маршрут по автомобильным дорогам на карте, то придется ездить крюком по 37 километров. С другой стороны – это самый бюджетный дом в нашей подборке. А еще он находится в деревне с железнодорожной станцией, так что путь на электричке в столицу будет занимать от 30 до 40 минут.

Построен дом в 2017 году по скандинавской технологии. Площадь – 112 квадратных метров. В доме два этажа, три комнаты, кухня-гостиная, гардеробная и санузел. Дом отапливается электрокотлом с системой теплого пола во всем доме. Вода из скважины заведена в дом, а также устроен санузел. Кухня полностью укомплектована: встроенный холодильник, духовой шкаф, варочная поверхность и посудомоечная машина. Площадь участка 14,74 сотки.

Деревня Клюи, $69 500

Одноэтажный коттедж в 11 километрах от Минска. Но добраться в город без машины можно только на автобусе или маршрутке. Дом каркасный, построен в 2019 году. Общая площадь составляет 64 квадрата, внутри кухня-гостиная и две жилые комнаты. Коттедж утеплили, в дом провели воду из колодца, а также устроили местную канализацию. На территории в 14 соток разбит небольшой сад, есть беседка и качели.

Садовое товарищество «Водолей 2010», $84 900

Двухэтажный дом в 15 километрах от Минска и в 10 минутах ходьбы от водохранилища Вяча. Дом 2019 года, общая площадь составляет 64 квадратных метра. В доме нет изолированных комнат. На первом этаже устроили кухню-гостиную со вторым светом, а второй уровень – с балконом, который выходит на эту кухню-гостиную. В доме есть терраса, раздельный санузел и помещение под баню. Участок 9,5 сотки.

Деревня Дуброва, $85 500

Коттедж в 20 километрах от Минска и в паре минут ходьбы от реки Птичь. Дом построен в 2019 году из сруба, общая площадь 64 квадрата. На первом этаже жилая комната и кухня-гостиная, раздельный санузел и парная. На втором этаже одна жилая комната. Хозяева оставят в доме мебель и технику. Например, на кухне – холодильник, газовая плита, вытяжка, а в санузле – стиральная машина. В комнате на первом этаже расположен камин. В дом заведены вода из скважины и местная канализация. Отапливается он электроконвекторами. Площадь участка 9,57 сотки.

Садовое товарищество «Свитанок-Перхурово», $87 000

Двухэтажный коттедж в 18 километрах от Минска, построенный в 2012 году. Дом выполнен из бревен, общая площадь составляет 96 квадратных метров. На первом этаже совмещенный санузел, кухня-гостиная с массивным камином с системой нагнетания горячего воздуха и разводкой по комнатам. На втором этаже 3 изолированные спальни, кладовая и открытый балкон. В дом заведена вода из колодца (а еще разведена по участку в 6 точках), канализация – трехсекционный септик. На участке в 10 соток построена беседка с печью и тандыром, помещение для хозинвентаря и баня.

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