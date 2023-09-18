«Заплатила 3000 рублей непонятно за что» 18.09.2023, 8:36

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Белоруски рассказали, как потратились на дорогостоящие курсы.

За 10 лет работы в общепите Яна прошла по карьерной лестнице от официантки до управляющей. Когда уперлась в потолок, решила уйти в IT. Аня работает в банке, но не перестает мечтать о карьере радиоведущей. А вот Катя планировала заскочить в бизнес-анализ из рекламной сферы. Читайте в статье onliner.by о том, как белоруски потратились на дорогостоящие курсы, чтобы найти себя, и что из этого получилось.

«По поводу потраченных денег нисколько не переживаю»

Яне 28 лет, и 10 из них она отработала в общепите. Начинала официанткой, потом была барменом, работала на кухне в минском ресторане и сушефом в Москве, со временем выросла до управляющей заведением.

— В один момент я уперлась в потолок, поняла, что никак не развиваюсь. В общепите ты вырастаешь до директора в плане менеджмента и останавливаешься либо можешь дослужиться до сушефа — это максимум. График работы на кухне адский, устаешь физически, болят ноги, платят мало, — рассказывает девушка. — Бытует мнение: если ты попал в общепит, то вырваться оттуда практически невозможно. Чтобы это сделать, мне и понадобились курсы.

Выбор Яны пал на IT неспроста. Во-первых, она хотела быть мобильной, чтобы работа помещалась в ноутбук. Рюкзак за плечи — и вперед смотреть разные страны. Во-вторых, нужна была новая профессия, которая приносила бы хороший доход.

Курсы помогали выбирать друзья и знакомые, которые уже работают в сфере IT. Яна поговорила и с разработчиками, и с тестировщиками. Лишь спустя полгода выбрала для себя фронтэнд-направление.

— Хорошо, что можно было оплатить курсы поэтапно. Плюс я совершила классическую ошибку новичков: купила подержанный «мак», без которого поначалу, в принципе, можно было обойтись.

По времени обучение заняло больше полугода. Яна научилась верстать страницы сайтов и программировать их. Скилы полезные, но в жизни девушке они практически не пригодились.

На обучение Яна потратила около $1000 — на тот момент для нее это было очень затратно.

— Два года назад, когда я отучилась, новичков в IT-сферу не брали. Не один раз пыталась найти новую работу, рассылала портфолио, но успехов это не принесло. В моменте было жалко, что не получилось найти работу по новой специальности, но по поводу потраченных денег нисколько не переживаю. Те навыки отчасти мне пригодились: например, сейчас я молниеносно набираю тексты и даже не смотрю на клавиатуру, лучше разбираюсь в технике.

Уже к концу обучения на курсах Яна стала понимать, что профессия разработчика не для нее. Да, девушке было приятно наблюдать, как из строчек кода рождается классная картинка или приложение, но ей не хватало движения.

Яна все равно ушла из общепита и нашла занятие не по специальности. Сейчас она работает помощником директора IT-компании и занимается исключительно личными делами: семьей руководителя, покупками, оформлением документов.

— Я счастлива, что курсы помогли мне перезагрузиться и посмотреть в других направлениях. Моя нынешняя работа — то, что было нужно. Подвижная и разносторонняя — это то, что я люблю и умею делать.

«Это были все мои сбережения, а я одна воспитывала ребенка»

Два года назад Анна решила позволить себе маленькую шалость — купила курсы радиоведущей. С чего бы вдруг?

— В тот момент я работала в банке ведущим специалистом по маркетингу. Работа мне нравилась, но я никогда не забывала про свой сильный голос, — рассказывает 38-летняя девушка. — В юности у нас с подружками была забава: они просили меня позвонить их парням, чтобы проверить на верность. Я просто здоровалась и говорила, что ошибалась номером, и почти все они мне перезванивали, потому что голос цеплял.

Анна всегда любила слушать радио. Ей казалось, что это работа мечты, когда ранним утром ты будишь всю страну своим голосом и хорошим настроением. Еще больше девушку вдохновил фильм «Питер FM» — она воображала себя главной героиней и представляла, как выходит в эфир.

— Как-то раз я листала Instagram, и мне попалась реклама школы радио. Я не хотела верить в то, что это просто качественно настроенный таргет, а восприняла это как знак судьбы и записалась на собеседование. Чтобы попасть в школу, должна быть хорошая дикция, уверенность в себе, любовь к публике и экспериментам. Конечно, я прошла собеседование.

Девушка признается, что долго сомневалась насчет курсов, потому что стоили они дорого.

— Я помню, как стояла перед банкоматом и думала, нужно ли мне это. Курсы стоили 700 рублей. На тот момент это были все мои сбережения, а я одна воспитывала ребенка. Стоял выбор: сохранить подушку безопасности или пойти за мечтой? И я выбрала второе.

На курсах Анне очень понравилось. Она научилась работать с текстами, записывать ролики, выходить в эфир. Новое направление настолько увлекло девушку, что она готова была переехать с ребенком в город поменьше и искать работу там.

— У меня много знакомых в медийной сфере, они могли бы помочь с поиском работы. Но, к сожалению, со старта зарплата у радиоведущих небольшая, а я одна воспитываю ребенка и не могу позволить себе нарабатывать опыт за копейки. Однако надежды я не теряю, продолжаю отправлять портфолио по радиостудиям — пока безуспешно.

Анна по-прежнему работает в маркетинге, правда, в другой компании. В свободное время ведет видеостримы и все еще мечтает связать жизнь с радио.

«За те деньги я могла бы купить два курса по английскому»

Екатерина работает аккаунт-менеджером в рекламном агентстве. В целом девушке нравится ее работа, но расти и развиваться никогда не поздно.

— Мы не понаслышке знаем, сколько можно зарабатывать в IT. У меня всегда был интерес в той области. Там больше возможностей: путешествия, хороший заработок, всякие социальные «плюшки». Это, конечно, подкупает, — признается 27-летняя девушка. — Я рассматривала разные направления, поняла, что проще всего зайти в IT через бизнес-анализ. Плюс какие-то процессы были схожи с агентскими. Я была уверена, что все получится и будет достаточно легко.

Девушка планировала, что поработает в бизнес-анализе, а потом двинет дальше — в сторону проджект-менеджмента, к примеру.

— Основная цель была безболезненно уйти в IT и зарабатывать больше.

Обучение обошлось Екатерине в 2800 рублей.

— Обычно я нахожу, в какую авантюру вписаться, а потом думаю, откуда взять деньги. На основной работе тогда заработала бонусы и просто попросила выплатить их пораньше, чтобы купить курсы. Все равно пришлось брать обучение в рассрочку, единым платежом не вытягивала.

На бизнес-анализе Екатерина отучилась четыре месяца. Курсом осталась недовольна.

— Аналогичное обучение можно было найти в свободном доступе. Преподаватель не была заинтересована в наших результатах, на лекциях часто попадались устаревшие слайды. Курсы я окончила, но лучше бы не тратила столько денег впустую.

Нужно было слушать свое сердце на первых занятиях, чтобы успеть сойти с пути. Уже тогда думала: может, уйти? Сейчас те деньги потратила бы на занятия английским, где уже есть замечательный опыт и нравится абсолютно все. За те деньги я могла бы купить два курса по английскому, а так заплатила почти 3000 рублей непонятно за что.

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