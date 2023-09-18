Перелом от ВСУ в ответ на фантазии Лукашенко Telegram-канал «Ник и Майк»

18.09.2023, 13:06

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Трещины начали превращаться в бреши.

Тем временем Украина освободила еще одно очень важное село под Бахмутом - Клещеевку. То, что осталось от города Бахмута, теперь в полноценном полукольце.

Во время операций в районе Бахмута в бессмысленных сражениях прекратили свое существование ряд подразделений российской армии уровня бригады.

Что бы там не фантазировали два престарелых диктатора, но на фронте очевиден перелом. Когда масса ударов пробили трещины, которые начинают превращаться в бреши в обороне врага. То, на что мы обратили внимание недавно, - статистика по количеству уничтоженной техники - лишь это подтверждает. На фронт агрессор отправляет все, что только может двигаться, но и этого мало. Лишенная бронетехники армия становится маломобильной и легкоуязвимой.

Еще минимум месяц до сезона дождей, но и дожди не принесут оккупантам желаемую передышку.

Синепалый геостратег решил провести свои учения. Ну, как решил – за него решили. Нужно делать хоть что-то, чтобы внимание отвлечь. На сей раз мы бы рекомендовали наблюдать за тем, что будет происходить 20-26 сентября западным соседям. Вероятны неконтролируемые провокации вблизи границ.

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