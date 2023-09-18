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Венедиктов рассказал о состоянии здоровья Кадырова

  • 18.09.2023, 13:58
  • 7,836
Венедиктов рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Алексей Венедиктов

Экс-главред «Эха Москвы» поделился инсайдерской информацией.

У главы Чечни Рамзана Кадырова «типичная тяжелая почечная недостаточность», сообщил в понедельник, 18 сентября, бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

«Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ [Центральной клинической больнице Управления делами Путина]», — говорится в сообщении журналиста.

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