Венедиктов рассказал о состоянии здоровья Кадырова
- 18.09.2023, 13:58
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Экс-главред «Эха Москвы» поделился инсайдерской информацией.
У главы Чечни Рамзана Кадырова «типичная тяжелая почечная недостаточность», сообщил в понедельник, 18 сентября, бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.
«Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ [Центральной клинической больнице Управления делами Путина]», — говорится в сообщении журналиста.