В Минске продается уникальная квартира с ванной прямо в спальне 3 18.09.2023, 16:24

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Как это выглядит.

Евротрешка с двумя практически одинаковыми спальнями продается в ЖК «Парк Челюскинцев«. Но главное отличие комнат в том, что в одной из них установлена ванна. На квартиру обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора».

Квартира находится по адресу Макаенка, 12Д, в пяти минутах пешком от метро «Московская». Это 25-этажный дом 2020 года постройки в ЖК «Парк Челюскинцев». Квартира — на предпоследнем, 24-м этаже.

В евротрешке 61 квадратный метр общей площади. Стены во всей квартире окрашены, потолки — гипсовые. В кухне, совмещенной с гостиной, из техники есть варочная панель, духовой шкаф, встроенный холодильник, вытяжка и посудомоечная машина.

Две спальни очень похожи между собой. В комнатах стоит по большой кровати, организовано рабочее место. Главное отличие в том, что в одной из комнат на подиуме установлена ванна. Вот как это выглядит.

Санузел в квартире совмещенный, установлена душевая кабина.

Стоимость квартиры — 153 тысячи долларов (2 516 долларов за «квадрат»).

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